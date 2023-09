Styl życia Tajemnice produkcji polskich wędlin: jakość, która podbija Wyspy

Artykuł powstał we współpracy z marką Sokołów

Polski stół wędlinami stoi – pod tym stwierdzeniem mógłby się podpisać chyba każdy Polak. Bogactwo, różnorodność, a do tego wysoka jakość produktów wędliniarskich rodem znad Wisły jest powszechnie znana, a rokrocznie po polskie wędliny sięga coraz więcej mieszkańców Wysp. Gdzie zatem tkwi sekret naszych rodzimych przetworów?

Tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie

Sekret wyjątkowego smaku polskich wędlin tkwi w długiej tradycji wyrobu kiełbas, szynek i boczków. Mięsny krajobraz kulinarny ukształtowali nad Wisłą nasi prapradziadowie, którzy opracowali wyjątkowe receptury konserwacji i doprawiania mięsa. Trzeba też pamiętać, że w zamierzchłych czasach żywność nie była tak dostępna, jak dziś, w związku z czym w kuchni wykorzystywano wówczas i przetwarzano niemal każdą część ubitego zwierzęcia. W przeszłości nie znano także sztucznych dodatków, dlatego wyjątkowy aromat wydobywano z mięsa tylko za pomocą składników naturalnych – soli i mieszanki ziół.

Dobra wędlina zaczyna się od dobrego surowca

Tajemnica smaku i tekstury polskich wędlin tkwi nie tylko w naturalnych recepturach, ale też w samym surowcu. Do produkcji polskich kiełbas, szynek, boczków używane jest wysokiej jakości mięso wieprzowe. Mało który smakosz wędlin zastanawia się nad tym, że smak mięsa zależy od podawanej zwierzętom paszy. A przecież ma to tutaj ogromne znaczenie. Dobrze zbilansowana pasza, obejmująca odpowiednie ilości białka, aminokwasów, tłuszczów, a do tego witamin i składników mineralnych, przekłada się na jakość surowca wieprzowego. Warto dodać, że producenci wędlin w Polsce często pozyskują mięso od lokalnych hodowców, którzy w sposób szczególny dbają o dobrostan zwierząt.

Proces wędzenia: sekret bogatego aromatu

Kluczowym etapem produkcji wędlin jest proces wędzenia. Na ziemiach polskich wędliny wędzone są naturalnie, przy użyciu drewna, co nadaje im niepowtarzalny aromat. Do wędzenia używa się przede wszystkim drewna drzew liściastych – buka, dębu i olchy, a także brzozy, jesionu czy jaworu. W zależności od gatunku użytego drewna, wędliny przyjmują nieco inną barwę. Na przykład mięso wędzone nad drewnem buka i jaworu ma zabarwienie złocisto-żółte, natomiast w przypadku dębu i olchy mięso przyjmuje koloryt ciemnożółty przechodzący w brązowy.

Czysta jakość polskich wędlin: bez dodatków i konserwantów

Odpowiednie receptury, wędzenie i peklowanie sprawiają, że w procesie produkcji polskich wędlin rzadziej stosuje się sztuczne dodatki, konserwanty i polepszacze smaku. Dzięki przekazywanym z dziada pradziada sposobom konserwacji mięsa, na polskich ziemiach nadal można uzyskać teksturę i aromat mięsa bliski naturze i wolny od chemii.

Oczywiście polscy producenci wędlin dbają także o to, by tradycje przetwórstwa mięsa dostosowywać do zmieniających się i stale rosnących oczekiwań konsumentów. Szczególny nacisk kładziony jest na dostosowanie asortymentu do potrzeb najmłodszych konsumentów, czyli dzieci. Dla nich producenci, tacy jak Sokołów, tworzą odżywcze wyroby z wysokiej jakości mięsa i zawierające mniej tłuszczu.

Polskie wędliny podbijają brytyjskie podniebienia

Wraz z napływem na Wyspy Brytyjskie większej liczby Polaków, na półkach brytyjskich sklepów zaczęły się pojawiać znakomite polskie wędliny. Produkty takie jak kiełbasy, kabanosy czy szynki marki Sokołów szybko oczarowały brytyjskie podniebienia z uwagi na znakomite walory smakowe i naturalny skład. Brytyjczycy, którzy słyną z produkcji wysokiej jakości wołowiny, docenili też dzięki polskim producentom mięso wieprzowe i korzyści płynące z wędzenia. Jeśli coś w sposób szczególny wpłynęło w ostatnich dwóch dekadach na przenikanie się polskiego i brytyjskiego dziedzictwa kulinarnego, to z pewnością ogromną rolę odegrały tu właśnie polskie wędliny.

