Ta rodzina wydaje na jedzenie £5 miesięcznie. Resztę pożywienia znajduje w okolicznym lesie

Kryzys kosztów życia w Wielkiej Brytanii, ale też i innych państwach Europy każe nam inaczej spojrzeć na alternatywne sposoby jedzenia, ogrzewania domu czy spędzania wolnego czasu. Pewna rodzina z Altrincham wydaje na przykład na jedzenie zaledwie £5 miesięcznie, ponieważ resztę pożywienia znajduje w okolicznym lesie.

Las to prawdziwe bogactwo składników pokarmowych

Czy nasza dieta może się opierać niemal wyłącznie na tym, co oferuje nam las? Pewna rodzina z Altrincham (miasta położonego w obrębie obszaru metropolitalnego Wielkiego Manchesteru, ok. 8 mil na południowy zachód od Manchesteru), udowadnia, że można. Jak czytamy na łamach dziennika „Metro”, tak właśnie żywią się 32-letni Jim Parums, jego 35-letnia żona Kat Parums i ich dwie córeczki. Do korzystania z tego, co oferuje nam natura, zachęcił swoją rodzinę Jim, który w młodym wieku obserwował swoją babcię chodzącą po lasach i zbierającą nadające się do spożycia grzyby i owoce. To właśnie wówczas, w młodym wieku, na skutek obserwacji zachowań swojej babci Anne, Brytyjczyk zakochał się w świecie grzybów. A teraz, w dobie kryzysu kosztów utrzymania, dumny tata uczy swoje dzieci ciekawej i przydatnej „sztuki przetrwania” i objaśnia im tajniki oraz bogactwo, ktroe oferują na co dzień lasy.

Zakupy sprowadzone do minimum

W domu czteroosobowej rodziny z Altrincham jada się głównie to, co zostało zebrane w lesie albo to, co zostało wyhodowane w ich prywatnym ogródku. Co ciekawe, Jim i Kat Parums obrabiają nawet ptaki pozostawione przez myśliwych po polowaniach na bażanty. Po raz pierwszy rodzina postanowiła odejść od regularnego kupowania jedzenia w sklepach w styczniu 2020 roku, gdy Jim zatruł się wysoce przetworzonym, mrożonym, a do tego drogim jedzeniem. A Kat i dwóm dziewczynkom tak przypadł do gustu nowy styl życia, że za nic nie chciały z niego zrezygnować. W efekcie od dwóch lat rodzina pozyskuje większość świeżych produktów z otaczającego ich dom lasu lub swojego ogródka. Taki sposób życia wiąże się z dużymi oszczędnościami - rzędu £100 funtów tygodniowo, a, jak przyznają pomysłowi Brytyjczycy, do supermarketu chodzą oni tylko po kilka podstawowych produktów, wydając średnio £5 miesięcznie. - Niektóre z najsmaczniejszych produktów są na wyciągnięcie ręki. Przy odrobinie wskazówek, poszukiwanie pożywienia może być stosowane przed każdym posiłkiem, a drogie cotygodniowe zakupy można drastycznie zmniejszyć. „Moja rodzina i ja rzadko odwiedzamy nasz lokalny supermarket, ponieważ wszystko, czego potrzebujemy, mamy w ogrodzie lub na zewnątrz. Kupujemy tylko makaron i oliwę z oliwek, które ledwo przekraczają nasz limit 5 funtów w lokalnym sklepie – mówi z dumą Jim, który od trzech lat zawodowo trudni się zbieractwem.

Leśne zbieractwo sposobem na slow-life

Jim od zawsze kochał chodzenie po lesie, którym zaraziła go jego babcia, a co teraz stara się on zaszczepić swoim dzieciom. Brytyjczyk od dzieciństwa przejawiał talent do poszukiwania jedzenia, w tym zwłaszcza jadalnych grzybów, które rozpoznawał w okamgnieniu. Podczas studiów na Ashton University w Birmingham Jim kontynuował swoją pasję i z zebranych jagód robił wino dla swoich przyjaciół. - Byliśmy młodzi i po prostu chcieliśmy się czegoś napić, więc pomyślałem, czemu nie, sam to zrobię. To było okropne, ale zdecydowanie spełniło swoje zadanie. [Jednak] produkcja wina w moim wydaniu znacznie się w ostatnich latach poprawiła – mówi zadowolony Brytyjczyk.

Póxniej zbieractwem Jim postanowił zarazić swoją partnerkę, a później żonę, Kat. - Na początku Kat była zdezorientowana moją obsesją na punkcie grzybów, ale po ugotowaniu jej pełnego trzydaniowego posiłku z produktów pochodzących wyłącznie z lasu, była zachwycona! Po zaledwie pięciu latach Kat sama stała się niesamowitym zbieraczem – dodaje Jim.

