Ta praca wiąże się nieodłącznie z dużym stresem i szybkim wypaleniem zawodowym. Anglia już wkrótce może mieć wielki problem

Ogromny stres, duże wymagania i bardzo szybkie wypalenie zawodowe – oto elementy nieodłącznie związane z pracą w opiece społecznej. Do tego dochodzą także bardzo niskie zarobki, co tylko zwiększa ryzyko wystąpienia w sektorze opieki nad osobami potrzebującymi całkowitej zapaści w zakresie dostępności siły roboczej.

Z pracy w sektorze opieki w Anglii odchodzi rekordowa liczba pracowników

Sektor opieki nad osobami potrzebującymi traci od kilku lat rekordową liczbę pracowników. I trudno jest się temu dziwić, w końcu taka ilość stresu w połączeniu z dużymi wymaganiami i nadzwyczaj niskimi zarobkami, pozwalającymi zaledwie na podstawowe utrzymanie się przy życiu, nie są według wielu ludzi o wrażliwym sercu warte zachodu. - Ludzie niekoniecznie chcą odejść z pracy socjalnej, ale chcą opuścić linię frontu, ponieważ oczekiwania oraz obowiązki prawne i ustawowe nie są adekwatne do zasobów. Zbyt często pracownicy mają kompletnie skrępowane ręce. Mogą wpuszczać mniej ludzi w celu udzielenia pomocy w trakcie kryzysu, a nie ma dostępnych usług, które by temu zapobiegały, więc cały system nie działa – mówi Ruth Allen, dyrektor generalna British Association of Social Workers (BASW).





Pracownicy socjalni martwią się słabym finansowaniem i masowym odchodzeniem z pracy

Ci, którzy decydują się pozostać w sektorze opieki, martwią się przede wszystkim słabym finansowaniem ich usług oraz masowym odchodzeniem ich kolegów z pracy. W 2022 roku 68 proc. ankietowanych pracowników socjalnych wskazało finansowanie jako kluczowe wyzwanie, w porównaniu z 59 proc. w 2021 r., natomiast 54 proc. badanych wymieniło tu rekrutację i utrzymanie odpowiedniego poziomu zatrudnienia, co stanowiło wzrost z 28 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Niestety, pracownicy socjalni wyrabiają średnio 11 nieodpłatnych nadgodzin tygodniowo, a do tego także niejednokrotnie wspierają finansowo osoby, którym pomagają. Dzieje się tak pomimo tego, że pracownicy socjalni są grupą mogącą liczyć na najsłabszy wzrost wynagrodzeń w sektorze publicznym, a rosnąca liczba członków BASW zgłasza się do banków żywności i nie jest w stanie na bieżąco opłacać rachunków i spłacać swoich długów.

Obciążenie pracą w trakcie pandemii odcisnęło na pracownikach socjalnych ogromne piętno

Minęły już czasy, gdy z dumą i podziwem patrzyliśmy na niezłomnych pracowników opieki społecznej, którzy z narażeniem zdrowia i życia świadczyli pomoc osobom potrzebującym. Teraz mało kto już o tym pamięta, a z badań wynika, że ogromna liczba pracowników opieki bardzo nadwyrężyła swoje zdrowie psychiczne i fizyczne w trakcie pandemii. Z badania przeprowadzonego przez Unison wśród 3000 pracowników socjalnych wynika, że aż 72 proc. z nich zostało w czasie epidemii nadmiernie obciążonych pracą, co zwiększyło ich stres i obniżyło morale. I to właśnie dlatego aż 53 proc. pracowników sektora opieki rozważa rezygnację z pracy.

Gill Archer z Unison mówi, że pracownicy socjalni są coraz bardziej obciążenia pracą i ponoszą ryzyko w obszarach, które nie do końca należą do ich kompetencji. Niestety niejednokrotnie przejmują oni świadczenie usług, które powinny należeć do organizacji charytatywnych i władz lokalnych, a które zostały dramatycznie ograniczone.

Rząd musi mieć jasny i konkretny plan na poprawę warunków pracy w sektorze opieki

Organizacja the British Association of Social Workers nie ma wątpliwości, że rząd musi przygotować „jasny i dobrze dofinansowany plan” w zakresie podwyższenia płac i poprawy warunków pracy w sektorze opieki. Należy zwiększyć zachęty, żeby z jednej strony utrzymać w pracy bardziej doświadczonych pracowników, a z drugiej zachęcić do pracy w tej branży studentów i aby przyciągnąć nowych rekrutów. BASW uważa także, że powinno się zmniejszyć zależność sektora od nadzwyczaj kosztownych usług agencji pracy tymczasowej, które dostarczają pracowników tam, gdzie ich brakuje. Z danych DfE wynika, że proceder ten jest najwyższy w historii i w stosunku do 2021 roku wzrósł o 13 proc.



