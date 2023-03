Ta noc może być najzimniejsza, a temperatury mogą spaść nawet do -15 stopni Celsjusza – ostrzega Met Office

Zima nie daje za wygraną… W nocy z wtorku na środę temperatury mogą spaść nawet do -15 stopni Celsjusza w niektórych rejonach Szkocji, a obfite opady śniegu odcięły część obszarów wiejskich od świata.

Wtorkowa noc na Wyspach może być jak dotąd najzimniejsza w tym roku – podaje Met Office i ostrzega jednocześnie, że arktyczna pogoda może odciąć niektóre rejony wiejskie i spowodować chaos energetyczny i transportowy.





Mrozy do -15 stopni Celsjusza

Synoptycy ostrzegają, że temperatury w nocy z wtorku na środę mogą spaść nawet do -15 stopni Celsjusza w niektórych obszarach Szkocji, co sprawi, że noc ta może być (dotychczas) najzimniejszą w tym roku.

Jeśli słupki rtęci faktycznie spadną do -15 stopni Celsjusza, to padnie nowy rekord w tym roku, który - do tej pory - wynosi -10,4°C zarejestrowany w Drumnadrochit niedaleko Inverness w regionie Highlands we wczesnych godzinach porannych, 19 stycznia.

Meteorolodzy przewidują, że najniższe temperatury we wtorek pojawią się w osłoniętych szkockich dolinach, zwłaszcza tam, gdzie występuje świeża pokrywa śnieżna.

Żółte alerty w całym kraju

Met Office i brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowia (UKHSA) wydały w tym tygodniu ostrzeżenia przed śniegiem i oblodzeniami dla dużych części Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej.

Powietrze arktyczne przepływa przez „silnie wzmocniony” prąd strumieniowy, zmieszany z obszarem o niższym ciśnieniu nad środkowo-północnym Atlantykiem, który wypycha powietrze w górę do obszarów północnych i z powrotem w kierunku Wielkiej Brytanii.

Żółte ostrzeżenie Met Office obowiązuje m.in. dla Londynu, Doliny Tamizy, południowo-wschodniej Anglii, części rejonu Midlands i południowej Walii, a także Irlandii Północnej od 21:00 w poniedziałek wieczorem do 10:00 we wtorek. Kolejne żółte ostrzeżenie dotyczy większości północnej i wschodniej Szkocji oraz północno-wschodniej Anglii i ma obowiązywać do godziny 10 rano w środę.

Południowo-zachodnia Anglia i południowa Walia będą objęte kolejnym żółtym ostrzeżeniem przed śniegiem przez cały dzień w środę, a na tych obszarach może spaść kilka centymetrów śniegu. Północna Anglia, Północna Walia, większość Szkocji i Irlandii Północnej będą również objęte żółtym ostrzeżeniem przed śniegiem między 3:00 rano w czwartek a 18:00 w piątek.

Warunki wynikają z kombinacji zjawisk pogodowych, które wystąpiły po raz pierwszy od czasu, gdy „Bestia ze Wschodu” przyniosła mroźne dni na przełomie lutego i marca 2018 r. Alex Deakin z Met Office powiedział:

- Pogoda we wtorek będzie przeważnie deszczowa, ale w niektórych miejscach może padać śnieg. W środę rano będziemy mogli zobaczyć śnieg w południowej Anglii i południowej Walii – i ponownie wieczorem w południowo-zachodniej i południowej Walii.

Od wczesnych godzin porannych w czwartek do piątku wieczorem na północy prognozowane są dalsze obfite opady śniegu, którym towarzyszyć będą silne wiatry.

Kiedy się ociepli?

Rzecznik Met Office, Grahame Madge, powiedział, że temperatury będą „znacznie, znacznie niższe, niż byśmy się tego spodziewali o tej porze roku”.

- Spodziewamy się, że te warunki utrzymają się co najmniej do następnego weekendu, a być może dłużej, ponieważ czasami warunki te mogą być dość trwałe i odporne na zmianę.

Zakłócenia w podróży

Met Office ostrzegło również przed możliwymi zakłóceniami w podróży, a jazda samochodem, pociągiem i autobusem może potrwać dłużej niż zwykle. Niektóre obszary wiejskie mogą również zostać odcięte od krajowej sieci energetycznej. Wiele szkół w Aberdeenshire zostało we wtorek zamkniętych z powodu obfitych opadów śniegu, które uniemożliwiły wielu osobom poruszanie się po drogach. UKHSA wydała ostrzeżenie przed zimnem trzeciego poziomu dla całej Anglii, które prawdopodobnie zostanie zweryfikowane w nadchodzących dniach.

Szef agencji ds. zdarzeń ekstremalnych i ochrony zdrowia, dr Agostinho Sousa, powiedział, że ludzie powinni sprawdzać sytuację u swoich krewnych w tych trudnych warunkach pogodowych i doradził emerytom, a także wszystkim osobom z chorobami współistniejącymi, aby ogrzewali swoje domy do co najmniej 18 stopni Celsjusza.

Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowia (UK Health Security Agency), która odnowiła swoje ostrzeżenia dotyczące silnych mrozów w tym tygodniu, podała: „Ta pogoda może zwiększyć ryzyko zdrowotne dla wrażliwych pacjentów i zakłócić świadczenie usług”.

