Ta londyńska ulica została uznana za jedną z najfajniejszych na świecie

W rankingu, w którym znalazły się m.in. ulice San Francisco, Bangkoku i Mexico City, brytyjska ulica została określona jako „najbardziej żywa ulica Londynu”.

Deptford High Street w dzielnicy Lewisham, w południowo-wschodnim Londynie, została uznana za jedną z 33 najfajniejszych ulic na świecie w głosowaniu magazynu „Time Out”.

Londyńska ulica jedną z najfajniejszych na świecie

Gdy wychodzimy z nowoczesnego dworca kolejowego w Deptford, pojawia się zróżnicowany, ale bogaty kulturowo rząd sklepów z przyciągającymi wzrok salonami tatuażu, oryginalnymi kawiarniami i zakładami fryzjerskimi.

Deptford High Street stanowi mieszankę nowoczesności i tradycji, o czym świadczy osiedle z wieżowcami z widokiem na tradycyjne wiktoriańskie domy. Jak powiedział Jamie O’Flynn z Mouse Tail Coffee umiejscowionej w łukach pod stacją kolejową:

- W Deptford jest ogromna mieszanka kultur. Wydaje się to dość harmonijne, wszyscy się dogadują – to bardzo przyjazna część Londynu. Jest o wiele więcej restauracji i barów niż 10 lat temu, o wiele więcej rzeczy do zrobienia na głównej ulicy. Ale pod koniec dnia to wciąż ta sama ulica, co 10 lat temu, wciąż jest ta sama integralność.

W pracowity dzień targowy słychać na ulicy odgłosy rozmów, a w powietrzu unosi się zapach kuchni karaibskiej. Właściciel innej kawiarni w Deptford mówi:

- To zdecydowanie przebyło długą drogę. Wieczorami nie było zbyt wiele do zrobienia, było kilka pubów, ale teraz masz tak wiele różnych barów, klubów, restauracji i więcej przestrzeni towarzyskich, w których można spędzać wolny czas.

Niektórzy są jednak zaniepokojeni tym, że Deptford powoli traci swoją tożsamość przez pojawienie się luksusowych domów w okolicy.

Średnie zarobki w dzielnicy

Jak podaje ONS – mediana tygodniowej pensji w dzielnicy Lewisham, w której znajduje się Deptford, wyniosła w zeszłym roku 575 funtów, czyli mniej niż 652 funty – tyle wynosi średnia w śródmiejskich dzielnicach Londynu.

