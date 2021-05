Szybki internet za pół ceny dla osób na zasiłkach w UK. BT zaoferuje tanie światłowody

Fot. Getty

Tani szerokopasmowy internet światłowodowy firmy BT będzie dostępny za pół ceny dla osób pobierających brytyjskie zasiłki, takie jak Universal Credit. Od kiedy będzie można korzystać z nowej oferty?

Firma BT, specjalizująca się w dystrybucji internetu, przygotowała nową ofertę dla osób pobierających benefity w UK. Od czerwca dostępna będzie nowa usługa BT Home Essentials, w ramach której szerokopasmowy internet o prędkości 36 Mb/s będzie kosztować 15 funtów miesięcznie.

>> WSZYSTKO, CO MUSISZ WIEDZIEĆ O UNIVERSAL CREDIT. POBIERZ!<<

Internet za pół ceny dla osób na zasiłkach w UK

Oferta BT wydaje się bardzo atrakcyjna z dwóch powodów. Po pierwsze, cena za internet światłowodowy dla osób na benefitach według nowej oferty wyniesie połowę ceny standardowej, dla „zwykłych” klientów. Po drugie, jest to też cena znacznie niższa niż średnia cena tego typu usługi. Jak podaje The Guardian, według porównywaki cen Uswitch przeciętna cena światłowodu w Wielkiej Brytanii to około 25 funtów miesięcznie.

BT nie jest pierwszą firmą, która w ramach rządowego wsparcia pandemicznego, oferuje tańszy internet osobom, które ze względu na złą sytuację materialną mogą mieć ograniczony dostęp do sieci. Wcześniej podobną ofertę przedstawiła firma Virgin Media, która udostępnia internet o prędkości 15 Mb/s za 15 funtów miesięcznie osobom pobierającym Universal Credit.

Kto może kupić internet światłowodowy za pół ceny w BT?

Do kogo dokładnie skierowana jest nowa oferta taniego internetu BT, która będzie dostępna od czerwca 2021? Światłowody za pół ceny będą dostępne dla osób, które pobierają niektóre brytyjskie zasiłki, takie jak Universal Credit, Jobseeker’s Allowance, Income Support, Employement and Support Allowance czy Pension Credit. Łącznie oferta może być więc skierowana do aż 4 milionów brytyjskich gospodarstw domowych.