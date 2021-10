Szybka promocja Ryanaira – drugi bilet za pół ceny tylko do północy! Dostępne są loty między Polską a UK

Drugi bilet za pół ceny tylko do północy!

Fot. Getty

Ryanair ogłosił kolejną błyskawiczną promocję na swoje loty, które odbędą się w najbliższych tygodniach. Jak skorzystać z oferty specjalnej?

Szybka promocja Ryanaira trwa tylko dziś, czyli w czwartek 7 października 2021 roku. Na stronie popularnych tanich linii lotniczych w specjalnej ofercie promocyjnej dostępnych jest wiele połączeń lotniczych – między innymi loty między Polską a Wielką Brytanią. Jakie tym razem są zasady promocji Ryanaira?

Szybka promocja Ryanair. Drugi bilet za pół ceny

Oprócz tego, że najnowsza promocja Ryanaira jest mocno ograniczona w czasie i kończy się już dziś o północy, przewoźnik wskazał szereg innych warunków, dotyczących między innymi terminów lotów czy liczby osób podróżujących wspólnie.

Jakie zatem są zasady oferty „drugi bilet za pół ceny” w Ryanair? Wśród głównych zasad przede wszystkim należy wskazać, że promocja obejmuje loty, które odbędą się między 1 listopada 2021 a 15 grudnia 2021. Dodatkowo, oferta specjalna dotyczy jedynie biletów w taryfie Value, a rezerwacja domyślnie obejmuje tylko bagaż podręczny. Oczywiście, promocja zależna jest też od aktualnej dostępności biletów na konkretne terminy, dlatego nie warto zwlekać, jeśli jesteśmy zdecydowani.

Ponadto, ważną zasadą tej promocji jest to, że dotyczy ona wyłącznie rezerwacji dla więcej niż jednego podróżnego. Oznacza to, że drugi bilet zostanie nam sprzedany za pół ceny tylko wtedy, gdy będzie to bilet dla innego pasażera niż bilet pierwszy, zakupiony w standardowej cenie.

Promocja Ryanair na bilety między Polską a UK

Innym ograniczeniem promocji są oczywiście trasy. Oferta specjalna dostępna jest tylko w ramach określonych połączeń lotniczych – ale jest wśród nich wiele lotów między Polską a UK. Dostępne są loty między Wielką Brytanią a takimi polskimi lotniskami, jak Warszawa Modlin, Gdańsk, Kraków, Katowice, Bydgoszcz, Łódź, Poznań, Rzeszów, Olsztyn, Szczecin, Wrocław. Przykładowo, drugi bilet za pół ceny dostępny jest na trasach:

Warszawa Modlin – Liverpool

Warszawa Modlin – London Stansted

Warszawa Modlin – Birmingham

Warszawa Modlin – Bristol

Warszawa Modlin – Edynburg

Warszawa Modlin – East Midlands

Warszawa Modlin – Leeds/Bradford

Warszawa Modlin – Manchester

Gdańsk – London Stansted

Gdańsk – Leeds/Bradford

Gdańsk – Manchester.

Więcej szczegółowych informacji na temat warunków promocji Ryanair drugi bilet za pół ceny oraz na temat konkretnych tras, terminów i cen biletów lotniczych, znajduje się na stronie przewoźnika.