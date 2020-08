Kolejny kraj ma zostać objęty obowiązkiem odbywania 14-dniowej kwarantanny, jak donosi "The Times"

Szwajcaria ma stać się kolejnym krajem europejskim, który zostanie objęty 14-dniową kwarantanną przez wszystkie cztery narody Wielkiej Brytanii. Do tej pory na samo-izolację kierowane były osoby, które przyjechały z tego kraju jedynie w Szkocji.

Jeśli w danym kraju w przeciągu tygodnia dochodzi do 20 zakażeń na 100 000 osób to osiąga on próg, powyżej którego brytyjski rząd uznaje, że mamy do czynienia z warunkami skłaniającymi do wprowadzenia kwarantanny dla osób przyjeżdżających z tego państwa. W chwili obecnej ten wskaźnik w Szwajcarii wynosi 20,7 przypadków na 100 000 na przestrzeni siedmiu dni.

Jak donosi "The Times" Szwajcaria ma zostać "prawie na pewno" dodana do czerwonej listy już w ten weekend.

Szwajcaria ma trafić na listę krajów niebezpiecznych

Warto również w tym miejscu dodać, że nie wszystkim członkom Partii Konserwatywnej podoba się "zamieszanie" związane z nakładaniem obowiązku kwarantanny na podróżujących. Jak donosi "Times" trzej torysi z długim parlamentarnym stażem zaatakowali podejście rządu Boris Johnsona do tego problemu i są gotowi poprzeć projekt testowania osób na lotnisku, podobny do tego, który funkcjonuje w Islandii i Niemczech.

Przypomnijmy, od dnia 22 sierpnia wszystkie osoby wracające do UK z Chorwacji, Austrii oraz Trynidadu i Tobago zostały zobowiązane do odbycia dwutygodniowej kwarantanny. Przedstawiciele rządu podkreślają, że lista krajów po powrocie z których musimy się poddać dwutygodniowej samo-izolacji jest stale weryfikowana. Przypomnijmy, od zeszłego tygodnia (od 15 sierpnia) wracając z Francji, Holandii, Malty czy Monako oraz Wysp Turks i Caicos, a także Aruby trzeba poddać się kwarantannie. To samo tyczy się Andory i Bahamów (od 8 sierpnia) oraz Hiszpanii (od 27 lipca).

W jakich innych krajach nadal obowiązuje nakaz samo-izolacji?

Tymczasem dziś rząd francuski poinformował o planach wprowadzenia przymusowej kwarantanny dla podróżnych przyjeżdżających z Wielkiej Brytanii w ciągu najbliższych dni. Decyzja Francji bardzo skomplikuje sytuację podróżnych między tymi dwoma krajami. Oznacza to, że mieszkańcy UK wybierający się na wakacje do Francji, będą musieli poddać się 14-dniowej kwarantannie, a następnie po powrocie na Wyspy ponownie zostaną objęci nakazem odizolowania się na dwa tygodnie.