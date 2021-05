Szukasz tanich wakacji w sezonie 2021? Oto najbardziej atrakcyjne destynacje w UK i w całej Europie

Fot. Getty

Szukasz tanich ofert wakacyjnych na sezon 2021 za granicą lub na Wyspach? Oto lista najbardziej atrakcyjnych w tym roku destynacji turystycznych w Wielkiej Brytanii i w całej Europie.

Sezon turystyczny 2021 zbliża się wielkimi krokami, a co najważniejsze, jak na razie zapowiada się, że wakacje zarówno wakacje zagraniczne, jak i krajowe będą dostępne dla mieszkańców Wielkiej Brytanii i wielu państw europejskich. Zawsze jednak pozostaje nutka niepewności co do rozwoju epidemii i ograniczeń, a z nią strach o to, że w ostatniej chwili zarezerwowane z wyprzedzeniem wakacje przepadną - a wraz z nimi nasze pieniądze w postaci zaliczek czy innych opłat dokonanych z góry.

Władze UK nie raz przypominały, że planowanie wakacyjnych wyjazdów, szczególnie zagranicznych, nie jest w obecnej sytuacji bezpieczne. Jednak jeśli już zdecydujemy się mimo wszystko na ten krok, warto się zastanowić, jak zatem mądrze zaplanować tegoroczny urlop, by w razie najgorszego scenariusza stracić jak najmniej. W tym artykule znajdziesz tanie wakacje 2021 w atrakcyjnych miejscach w Wielkiej Brytanii i innych krajach w Europie.

Tanie wakacje 2021 w Europie

Wybierając się na wakacje zagraniczne, poza UK, w tym roku ważnych będzie kilka spraw. Oprócz pieniędzy, które będziemy musieli wydać na podróż, nocleg wyżywienie i różnego typu atrakcje turystyczne, należy pamiętać o kosztach testów na COVID-19 - zarówno przy wyjeździe, jak i przy powrocie do UK.

Biorąc jednak pod uwagę jedynie podróż i pobyt w miejscu urlopowym, portal 101holidays.co.uk wskazuje poniższe destynacje jako oferujące najtańsze i najbardziej atrakcyjne opcje w wakacje 2021:

Bułgaria

Słowenia

Chorwacja

Czarnogóra

hiszpańska Katalonia oraz północna Hiszpania

Portugalia.

Tanie wakacje 2021 w UK

Jeśli wolelibyśmy wybrać opcję wakacji krajowych w UK, czyli tak zwane staycation, wśród miejsc oferujących atrakcyjne tanie wakacje 2021, znajdziemy:

Yorkshire Dales

Dorset’s Jurassic Coast

Isle of Wight

Sherwood Forest in Nottinghamshire

Lake District i Peak District

Kornwalia.

Należy jednak pamiętać, że wszelkie atrakcyjne oferty dostępne są tylko tymczasowo I im bliżej wakacji, tym mniejszy wybór tanich wyjazdów będzie dla nas dostępny.