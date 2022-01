Szukasz idealnego prezentu na Dzień Babci i Dziadka? Oto on!

Za chwilę Dzień Babci i Dziadka! Tak, tak to już! Zapomniałeś? Zdarza się. Redakcja Polish Express śpieszy z ratunkiem i przedstawia prezent idealny czyli e-Pakiet podarunkowy badań dla Babci i Dziadka od laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA (www.diagnostyka.pl)

Jeśli masz kochanych dziadków to wiesz, że już swoje lata mają a w tym wieku zazwyczaj już im wiele rzeczy doskwiera. Często bywają u lekarzy i zazwyczaj korzystają z Państwowych wizyt, skierowań – co wymaga od nich sporo wysiłku. Jeśli nie masz dziadków, ale masz dzieci dla których twoi rodzice to dziadkowie to pewnie też póki twoje dziecko nie usamodzielni się, często ty w jego imieniu kupujesz prezent na Dzień Babci i Dziadka. Czytając ten artykuł właśnie sobie uświadomiłeś, że to już jutro – a ty nie masz nawet pomysłu na owy prezent? Nic nie szkodzi.

Czy sytuacja dotyczy twoich dziadków czy też rodziców w roli dziadków chcieliśmy ci zarekomendować wydanie pieniążków tym razem nie na bombonierkę i kolejnego kwiatka czy perfumy, a na coś praktycznego. Mowa tu o pakiecie badań dobranych specjalnie pod osoby po 50 roku życia. Co więcej dobranych bardzo specjalistycznie ze względu na potrzeby profilaktyki kobiet i mężczyzn w tym wieku.

Pakiet dla Babci

Pakiet dla kobiet po 50 rż zawiera zarówno badania ukierunkowane na ogólną ocenę stanu zdrowia, jak i takie, które pomogą wykryć typowo kobiece problemy. Do tej pierwszej grupy zaliczamy morfologię, glukozę i lipidogram. Wyniki tych badań mogą sygnalizować rozwój takich schorzeń, jak np. anemia czy cukrzyca. Oznaczenie elektrolitów i kwasu moczowego uzupełnia lipidogram w zakresie oceny zagrożenia chorobami układu krążenia. Odpowiedni poziom elektrolitów warunkuje prawidłową funkcję serca i wpływa na ciśnienie krwi, a stężenie kwasu moczowego uznawane jest za niezależny czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Oznaczenie kreatyniny (wraz ze współczynnikiem eGFR) oraz stosunku albuminy do kreatyniny w moczu (ACR) pozwala ocenić funkcję nerek. Typowo kobiecym problemem, często wiążącym się z okresem pomenopauzalnym, jest osteoporoza. Stan kości warunkowany jest m.in. prawidłowym stężeniem wapnia, fosforanów oraz witaminy D. Czynnik reumatoidalny (RF) jest jednym z głównych parametrów stosowanych w diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów i różnicowania przyczyn bólu stawów. Oznaczenie TSH pozwala wykryć choroby tarczycy na ich wczesnym etapie. Uwaga! Do badań należy dostarczyć próbkę moczu.

koszt : 175 zł minus 15% taniej z kodem DBAM15

Pakiet dla Dziadka

Pakiet podarunkowy dla mężczyzn po 50 rż. zawiera zarówno badania ukierunkowane na ogólną ocenę stanu zdrowia, jak i takie, które pomogą wykryć typowo męskie problemy. Do tej pierwszej grupy zaliczamy morfologię, glukozę i lipidogram. Wyniki tych badań mogą sygnalizować rozwój takich schorzeń, jak np. anemia czy cukrzyca. Oznaczenie elektrolitów i kwasu moczowego uzupełnia lipidogram w zakresie oceny zagrożenia chorobami układu krążenia. Odpowiedni poziom elektrolitów warunkuje prawidłową funkcję serca i wpływa na ciśnienie krwi, a stężenie kwasu moczowego uznawane jest za niezależny czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Oznaczenie kreatyniny (wraz ze współczynnikiem eGFR) oraz stosunku albuminy do kreatyniny w moczu (ACR) pozwala ocenić funkcję nerek. Na choroby wątroby wskazywać mogą odbiegające od zakresów wartości referencyjnych wyniki oznaczeń ALT, GGTP. Oznaczanie PSA jako markera raka prostaty, jest zalecane wszystkim mężczyznom po 50 rż., jako element wczesnej diagnostyki nowotworu gruczołu krokowego. Bardzo niski poziom testosteronu i jego kliniczne objawy (spadek libido i inne zaburzenia seksualne, rozdrażnienie, bezsenność, nadmierna potliwość) mogą stanowić przesłankę do rozważenia suplementacji hormonalnej. Uwaga! Do badań należy dostarczyć próbkę moczu.

koszt 175 zł minus 15% taniej z kodem DBAM15

Aby zamówić pakiet kliknij (tu)

Redakcja życzy wszystkim Dziadkom i Babciom zdrówka i mniej zapracowanych wnucząt.