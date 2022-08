"Szturm" na McDonald`sa - około 50 nastolatków rabowało co się da z kuchni [WIDEO]

W Nottingham doszło do "szturmu" na jedną z restauracji szybkiej obsługi należącej do amerykańskiej sieci McDonalds. Według doniesień, lokal miał zostać wręcz splądrowany, a część z tych wydarzeń została nagrana i umieszczona w sieci.

To, co wydarzyło się w McDonaldsie na Clumber Street w Nottingham można określić tylko mianem szaleństwa. Popularny fast-food został wzięty szturmem przez grupę nastolatków liczącą przynajmniej 50 osób. Według doniesień brytyjskich mediów, siłą wdarli oni się "za ladę", dostali się do kuchni i kradli wszystko, co im wpadło w ręce. Ich łupem padały hamburgery, frytki i napoje. Temu rabunkowi towarzyszył ogólny rozgardiasz, krzyki i nawoływania do eskalacji przemocy. Część uczestników tych zdarzeń nagrywała "szturm na Maca" i prawdopodobnie jeden z nich umieścił rzeczony filmik, który można teraz znaleźć na YouTubie.

Zobaczcie sami jak to wyglądało:

Młodzież miała "smaka na Maka"

Do tych zdarzeń doszło w minioną niedzielę, 21 sierpnia 2022 roku, w godzinach wieczornych. Nieliczny personel restauracji w zasadzie nie mógł nic zrobić. Pracownicy, według relacji udostępnionej na łamach portalu "Metro", stali i przyglądali się temu chaosowi.

Policja Nottinghamshire powiedziała, że ​​około 20 młodych ludzi brało aktywny udział w plądrowaniu restauracji i obrażaniu jej pracowników. Funkcjonariusze powiedzieli, że grupa przygotowywała się do kolejnego "nalotu", tym razem na inny oddział McDonald's, zlokalizowany na Milton Street, ale rozproszyła się, gdy służby przybyły na miejsce. Póki co, w tej sprawie nie dokonano żadnych aresztowań, ale trwa "poważne" śledztwo.

Szokujące sceny w Nottingham

"Traktujemy ten incydent bardzo poważnie" - potwierdził rzecznik Nottinghamshire Police. "To komercyjne włamanie. Grupa wdarła się za ladę, kradła jedzenie i napoje bezalkoholowe. To całkowicie nie do przyjęcia. Nie dokonano jeszcze żadnych aresztowań, ale będziemy współpracować z pracownikami McDonald’s przy Clumber Street i analizować nagrania CCTV, aby znaleźć osoby odpowiedzialne" - czytamy dalej.

"Zdajemy sobie sprawę z incydentu, który miał miejsce w naszej restauracji na Clumber Street w niedzielę wieczorem" - to z kolei oświadczeni sieci McDonald`s. "Byliśmy zszokowani i przerażeni incydentem, na który absolutnie nie ma miejsca w naszych restauracjach. Incydent został zgłoszony policji. Będziemy nadal wspierać policję w dalszych działaniach".

