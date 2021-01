Szpital uniwersytecki w Plymouth wydał oświadczenie w sprawie Polaka w śpiączce

Szpital uniwersytecki w Plymouth wydał oficjalne oświadczenie w sprawie R.S., Polaka przebywającego w tej właśnie placówce medycznej w stanie śpiączki, którego polskie władze chcą przenieść do kraju.

"Naszą główną rolą w University Hospitals Plymouth NHS Trust jest zapewnienie pełnej współczucia opieki naszym pacjentom, dbając przez cały czas o ich bezpieczeństwo i najlepszy interes" - czytamy w rzeczonym oświadczeniu. Władze szpitala zlokalizowanego w Plymouth (hrabstwo Devon) podkreślają, że w tym przypadku, jak zresztą i w każdym innym, dokłada się wszelkich starań, aby zadbać o dobro pacjenta oraz współpracować z jego rodziną.

"We wszystkich takich przypadkach personel medyczny ściśle współpracuje z rodziną pacjenta, aby określić jego prawdopodobne życzenia co do dalszego postępowania. Żona R.S., będąca nią od 17 lat, była pewna, że jej mąż nie chciałby żyć w takim stanie. Jednak inni członkowie jego rodziny, w tym niektórzy mieszkający w Polsce, uważali, że wiara katolicka R.S. oznacza, że będzie on chciał kontynuować leczenie" - przytacza treść oświadczenia PAP w swojej depeszy.

"Opieka i leczenie zapewniane przez szpital R.S. są w pełni zgodne z orzeczeniami sądów. Nadal zapewniamy pełną współczucia opiekę, tak jak wszystkim pacjentom u kresu życia. Wyrażamy współczucie dla pacjenta i członków jego rodziny. Jest to bardzo trudna i tragiczna sytuacja dla wszystkich zainteresowanych. Naszą rolą jest zapewnienie opieki w najlepszym interesie pacjenta, a w razie sporu skierowanie sprawy do sądu, a następnie ścisłe przestrzeganie postanowień sądu" - skomentowano obecną sytuację pacjenta.

Tymczasem trwa "walka" o polskiego pacjenta. Naszemu rodakowi wydano paszport dyplomatyczny, co ma umożliwić "uwolnienie go" spod brytyjskiej jurysdykcji. Polskie władze starają się przetransportować go do naszego kraju. Sąd Okręgowy w Warszawie wyraził wczoraj zgodę na transport mężczyzny. "Z punktu widzenia logistycznego jesteśmy gotowi na transport Polaka w śpiączce z Wielkiej Brytanii. Czekamy tylko na sygnał, kiedy taki ewentualny transport może nastąpić" - komentował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska

"Jeżeli będzie zgoda i pacjenta będzie można przetransportować do Polski, to załoga jest gotowa. W tej chwili Klinika Budzik deklaruje, że tego pacjenta przyjmie, więc samolot wyląduje na lotnisku w Szymanach, potem zostanie on przetransportowany śmigłowcem do Olsztyna" - dodawał.

"Jeżeli tylko strona brytyjska się na to zgodzi, pacjent zostanie przetransportowany do kraju i będzie on pod opieką naszych lekarzy" - podsumował minister Kraska.

