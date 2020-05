Szokujący brak wyobraźni: Ten kurier złamał wszelkie zasady dotyczące higieny i bezpieczeństwa. Zrobił to celowo?

Mężczyzna przyłapany na tym, jak liże palce i obciera ślinę we wszystko, co znajduje się wokoło niego

Fot. Getty

W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, jak kierowca – dostawca żywności wkłada ręce do ust i jak następnie obciera ślinę o wszystko, co znajduje się dookoła niego. Kurier nawet się nie zastanawia – rękami, które mogą stanowić siedlisko zarazków, dotyka latarni, płotu przed domem, a nawet masek samochodów.

To wideo, nakręcone 30 kwietnia w dzielnicy Putney, w Londynie, naprawdę szokuje. Podczas gdy miliony ludzi w UK (i na całym świecie) ściśle stosuje się do rządowych wytycznych – wychodzi z domu tylko w razie wyższej konieczności, regularnie myje ręce, utrzymuje przynajmniej 2-metrowy dystans od nieznanych im osób na ulicy – to niektórzy jawnie łamią wszelkie zasady higieny.

Na zamieszczonym w sieci video widać, jak mężczyzna, nagrany przez kobietę o imieniu Linda, przechadza się po ulicy, rozmawia z kimś przez telefon i jak regularnie wsadza ręce do ust. Następnie kurier obciera ślinę z rąk we wszystko. Co znajduje się w jego okolicy – płot przed domem, latarnię i w zaparkowane samochody. Trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy mężczyzna robi to celowo, ponieważ nie da się stwierdzić, o czym rozmawia przez telefon, ani też czy grzebiąc sobie w ustach nie pozbywa się na przykład resztek jedzenia. Ale jeśli zachowanie mężczyzny nie jest celowe, to świadczy ono o kompletnym braku wyobraźni i o ignorowaniu wszelkich zaleceń dotyczących utrzymania higieny w czasie epidemii.

- Kierowcy-dostawy zbierają się na tej ulicy czekając na przyjęcie zamówień, ale nie zachowują dystansu społecznego! A potem widzimy, jak robią właśnie to. Obrzydliwe jest to, że dotykają naszych poręczy i samochodów po oblizaniu rąk, zwłaszcza w środku pandemii! Zgłosiliśmy to na policję – powiedziała autorka nagrania.