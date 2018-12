Szokujące świąteczne menu pary z hrabstwa Devon - wigilijna kolacja z... padliny?

Fot: Getty Images/Geograph - Andy Waddington

To się nazywa nietypowy pomysł na świąteczne menu! Pewna rodzina z niewielkiego miasta Torquay położonego w hrabstwie Devon przygotowała wigilijne potrawy z... padliny, ze zwłok zwierząt potrąconych na drodze.

41-letni Jim Alexander przez prawie rok zbierał mięso zabitych na drodze zwierząt. W związku z tym, że jego dom położony jest przy ruchliwej trasie padliny drogowej miał pod dostatkiem. Przez ten czas w sumie zebrał około 50 sztuk świeżych zwłok - w tym gronie znalazły się jelenie, bażanty, króliki, a nawet borsuki. Słowem - dla każdego coś dobrego...

Umiejętności w oporządzeniu tej specyficznej odmiany "dziczyzny" również nie można mu odmówić - z zawodu jest rzeźnikiem, więc doskonale wie ja zabrać się za robotę tego typu. Z kolei jego dziewczyna, 54-letnia Betina Bradshaw, zajmie się naszykowaniem menu opartego na mięsie znalezionym na drodze oraz podaniem gotowych dań rodzinie i przyjaciołom podczas zbliżających się świąt.

Dla wielu pomysł na taką rodzinną wigilijną kolację może wydać się szokujący, ale... czy tak jest na pewno? Na łamach serwisu "Metro" Jim zwraca uwagę, że ze względu ekologicznych zaczął się żywić znalezioną na drodze świeżą padliną. Chciał w ten sposób przyczynić się do ograniczenia marnowania żywności. - Wiem, że ludzie będą sądzić, że jest to niezwykłe, ale naprawdę ma to sens - mówił. Jego postawa nie spotkała się ze zrozumieniem, nawet jego rodzina nazywała go "seryjnym mordercą".

Jaki smak będą miały wigilijne potrawy przygotowane z "roadkills"? Alexander przyznaje, że borsuk ma podobny smak do wieprzowiny, a lisiego mięsa nie da się do niczego porównać. Jego smak nie jest szczególnie przyjemny. Dodajmy, że potrawy będą doprawione ziołami i grzybami znalezionymi w lesie. 41-letnie rzeźnik ze śmiechem przyznaje, że w sklepie kupuje tylko te rzeczy, których nie może znaleźć na zewnątrz "jak pastę do zębów i żel pod prysznic".

