Szokujące słowa Borisa Johnsona: Utrzymanie swobodnego przepływu osób i dostępu do jednolitego rynku UE to dla Irlandii Północnej „świetny układ”

Czy Boris Johnson kontroluje jeszcze to, co myśli na temat Brexitu?

Fot. Twitter

Choć po Borisie Johnsonie wiele można by się spodziewać, to na pewno nie tego, że będzie on zachwalał swobodny przepływ osób i nieskrępowany dostęp do jednolitego rynku Unii Europejskiej. Tymczasem premier, przemawiając do konserwatystów podczas wizyty w Irlandii Północnej stwierdził, że oba te czynniki stanowią o „świetności” nowego porozumienia zawartego ze Wspólnotą.

Najnowsze słowa Borisa Johnsona skierowane do polityków w Irlandii Północnej trudno jest nawet skomentować. Zachwalając utrzymanie w Irlandii Północnej swobodnego przepływu osób oraz nieskrępowanego dostępu do jednolitego rynku UE premier zaprzeczył wszystkiemu, za czym agitował od czasu pojawienia się pomysłu na zorganizowanie referendum brexitowego. Przemawiając na lokalnym spotkaniu konserwatystów w Irlandii Północnej Boris Johnson wprawił w osłupienie nie tylko swoich przeciwników, ale też zwolenników.

Michel Barnier: Do tej pory nikt nie wyjaśnił mi korzyści płynących z Brexitu. Nawet Nigel Farage

Nie będzie żadnych kontroli, mówię to jako premier Wielkiej Brytanii i zadeklarowany unionista, nie będzie żadnych kontroli towarów przewożonych z Irlandii Północnej do Wielkiej Brytanii, ponieważ jesteśmy rządem Zjednoczonego Królestwa i nie wprowadzimy, nie wdrożymy, ani nie wcielimy w życie takich kontroli – powiedział Johnson zaniepokojonym warunkami nowej umowy brexitowej konserwatystom. A zaraz później premier dodał: - Irlandia Północna ma świetne porozumienie. Zachowujecie swobodny przepływ osób. Utrzymujecie dostęp do jednolitego rynku, ale macie również, jak mówi umowa, nieograniczony dostęp do Wielkiej Brytanii. Możemy także wyjść i zawierać umowy ws. wolnego handlu. Nawiasem mówiąc jedynym powodem, dla którego oni zgodzili się na to porozumienie, było to, że w głębi duszy wciąż bali się, że wyjdziemy bez umowy.

Nie przegap: Brexit jedynie pogorszył trudną sytuację Wielkiej Brytanii - twierdzi Jean-Claude Juncker

Słowa Borisa Johnsona dotyczące swobodnego przepływu osób i dostępu do jednolitego rynku UE nie uszły uwadze politykom partii opozycyjnych. - Jednolity rynek i swobodny przepływ osób to świetny układ - nawet Boris Johnson to rozumie - dlaczego więc nie zatrzymać ich dla całej Wielkiej Brytanii w ramach wielu korzyści płynących z członkostwa w UE? - zapytał retorycznie Tom Brake, rzecznik Liberalnych Demokratów ds. Brexitu. Z kolei David Lammy z Partii Pracy dodał: - Boris Johnson określa utrzymanie swobodnego przepływu osób i dostępu do jednolitego rynku „świetnym porozumieniem” dla Irlandii Północnej. Jego tragiczna umowa dotycząca wyjścia [z UE] odmawia obu tych rzeczy całej reszcie UK.

Most of the video (limited you 140 seconds) now uploaded pic.twitter.com/3VjJHu2CZJ — Manufacturing NI (@ManufacturingNI) 7 listopada 2019

To się czyta: Czy to koniec wielkiej emigracji Polaków na Wyspy? "Większość myśli o powrocie do kraju" - czytamy w polskich mediach