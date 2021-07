Szokujące sceny w samolocie. Załoga przykleiła awanturującą się pasażerkę taśmą klejącą do siedzenia [WIDEO]

Kobieta została przylejona do siedzenia taśmą klejącą.

Fot. YouTube/@HoodzoneProductions, Getty

Personel pokładowy obezwładnił awanturującą się pasażerkę, przyklejając ją do siedzenia taśmą klejącą i kneblując jej usta. Wydawałoby się, że w cywilizowanej Ameryce stosuje się bardziej humanitarne metody radzenia sobie z niesfornymi pasażerami. Okazuje się jednak, że niekoniecznie…

Personel pokładowy samolotu linii American Airlines, lecącego z Charlotte do Dallas w Stanach Zjednoczonych, postanowił w dość kontrowersyjny - choć niewątpliwie skuteczny - sposób spacyfikować awanturującą się pasażerkę. Jak informuje „Business Insider”, kobieta, która podczas lotu przechodziła załamanie nerwowe na pokładzie maszyny i zaatakowała stewardessy, a nawet próbowała otworzyć drzwi samolotu, została przez załogę przyklejona taśmą klejącą do siedzenia.

Pasażerka przyklejona do siedzenia taśmą klejącą

Samo obezwładnienie pasażerki mogłoby być oczywiście zrozumiałe, skoro pasażerka swoim zachowaniem najwyraźniej stwarzała realne zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu - choć wątpliwości wzbudza posłużenie się w tym celu taśmą klejącą… Niestety, na oblepieniu pasażerki taśmą wcale się nie skończyło. Załoga postanowiła także zakneblować kobiecie usta, by ta nie mogła też krzyczeć (choć mimo tego udawało jej się to do pewnego stopnia).

Według relacji „Business Insider” część pasażerów feralnego lotu wyrażała oburzenie wobec tego, w jaki sposób załoga American Airlines potraktowała pasażerkę. Jedna z pasażerek, gdy wysiadała już z samolotu, zdołała nawet nagrać obezwładnioną w kontrowersyjny sposób kobietę. Nagranie trafiło do mediów społecznościowych, najpierw na Tiktoka, a później na YouTube i inne portale, wywołując lawinę reakcji i komentarzy.

Przypomnijmy, że nie jest to pierwszy raz, gdy personel pokładowy przywiązał do siedzenia awanturującego się pasażera. Nie tak dawno temu, w marcu 2021, pisaliśmy o podobnym zajściu, do którego doszło w Rosji. O tej historii przeczytasz w artykule: Kobieta została związana linami i taśmą w samolocie przez załogę, gdy próbowała zdjąć bieliznę [wideo].