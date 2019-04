SZOK: Woda wdarła się do Izby Gmin przez dziurawy sufit! Obrady zawieszone do poniedziałku

Fot: Twitter (@NeilDotObrien), Getty

"Myślę, że jest w tym pewna symbolika, ukazująca, jak bardzo rozbity jest parlament" - skomentował poseł Partii Pracy. W czwartek popołudniu obrady Izby Gmin zostały odwołane po tym, jak woda wdarła się do sejmowych pomieszczeń przez dziurawy sufit.

Podczas czwartkowej debaty w brytyjskiej Izbie Gmin, gdy przemawiała posłanka z Partii Konserwatywnej, Justine Greening, nagle z sufitu zaczęła lać się woda prosto na zabytkowe pomieszczenie parlamentu. Skonsternowani deputowani przerwali obrady i z niemałym rozbawieniem zaczęli spoglądać w górę.

Woda zaczęła lać się prosto na zabytkowe ławy sejmowe oraz dywany. Obecni na posiedzeniu dziennikarze zaczęli filmować i fotografować to zaskakujące zdarzenie, ale spiker dość szybko im tego zabronił. Jak podają korespondenci "The Guardian", woda zaczęła wypełniać lampy przywieszone do sufitu nie tylko w pomieszczeniu obrad Izby Gmin, ale również na korytarzu, a poważne uszkodzenia dotknęły także parlamentarnej kawiarni. Niektórzy politycy napisali o awarii w mediach społecznościowych.

The Commons Chamber has a new water feature! I've never been in a debate before where rain stopped play but it has happened now! pic.twitter.com/Wa3INXSR9a — Neil O'Brien MP (@NeilDotObrien) 4 kwietnia 2019

Leak alert! A lot of water is flowing into the chamber of the Commons from above. Think it is coming in from the press gallery appropriately — Neil O'Brien MP (@NeilDotObrien) 4 kwietnia 2019

Specjaliści, którzy mieli stwierdzić, jak doszło do tak znacznych przecieków, nie potrafili określić, czy przyczyną była pęknięta rura, dziurawy dach czy nieszczelne rynny, które mogły nie wytrzymać naporu wody nagromadzonej po ostatnich opadach deszczu.

Przerwane posiedzenie potrwało zaledwie 10 minut. Poseł Partii Pracy, Justin Madders, nie omieszkał ironicznie skomentować awarii: - "Myślę, że jest w tym pewna symbolika, ukazująca, jak bardzo rozbity jest parlament". Deputowany uczynił tym samym aluzję do "opłakanego" stanu, w jakim obecnie znajduje się brytyjska polityka, ujawniającego głębokie podziały wśród parlamentarzystów - szczególnie w kwestiach związanych z Brexitem.

Chwilę potem, zastępca głównego spikera, Lindsay Hoyle, powiedział deputowanym, że zawiesza posiedzenie do czasu naprawienia usterki. Później jednak Izba Gmin została zawieszona już do końca dnia. Na piątek nie zaplanowano obrad, dzięki czemu technicy obsługujący parlament mają czas do poniedziałku, by rozwiązać problem przecieków.

Zły stan XIX-wiecznego budynku, w którym mieści się Izba Gmin, jest od dawna powszechnie znanym problemem. Deputowani mieli w niedługim czasie zatwierdzić plan remontu, który potrwałby kilka lat i kosztowałby podatników co najmniej 3,5 mld funtów.

Przestarzała instalacja kanalizacyjna i rozpadająca się siecią rur przenoszących parę pod ciśnieniem to najmniejsze problemy budynku - stan parlamentu postrzegany jest obecnie jako niosący znaczące zagrożenie pożarowe i przez 24 godziny na dobę pozostaje pod obserwacją specjalnych przeciwpożarowych patroli.