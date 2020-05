Szok! Ryanair zachęca klientów do kupowania biletów na loty w lipcu, które odwołuje

W ubiegłym tygodniu klienci Ryanaira dostali zachętę mailową do kupowania biletów lotniczych na lipiec. Teraz są oburzeni tym, że irlandzkie linie lotnicze odwołują część lotów na wspomniany miesiąc podczas gdy nadal na stronie można kupić na nie bilety.

Ryanair został oskarżony przez pasażerów o odwoływanie lotów na lipiec, które nadal są dostępne w sprzedaży, jaką ogłoszono w ubiegłym tygodniu. Problem polega też na tym, że klienci mają kłopoty z otrzymaniem zwrotów pieniędzy za zakup biletów, zamiast tego oferowane są im vouchery.

Ryanair odwołuje część lotów na lipiec

Jak podaje „The Sun” – niezadowoleni pasażerowie Ryanaira skrytykowali irlandzkie linie za „zarabianie” na biletach na loty, które następnie odwołuje, a zamiast zwrotów oferuje jedynie vouchery.

Klienci twierdzą także, że po tym, jak otrzymali informacje o anulowaniu lotu, na stronie nadal dany lot był dostępny, a bilety wciąż możliwe do kupienia.

Jeszcze w ubiegłym tygodniu Ryanair poinformował swoich klientów, że 40 proc. lotów zostanie wznowionych w lipcu dzięki poluzowaniu lockdownu. W informacji reklamowej znalazła się zachęta do kupna biletów na loty m.in. do Hiszpanii, która jest często wybierana w okresie wakacyjnym przez Brytyjczyków.

Niestety w tym tygodniu część lotów do Hiszpanii oraz Portugalii zostało odwołanych, mimo że ich zakup nadal jest możliwy na stronie – twierdzą klienci Ryanaira.

Niezadowoleni klienci

Jedna z niezadowolonych klientek napisała na Twitterze: „@Ryanair odwołałeś moje loty z Alicante do East Midlands w lipcu, jednak bilety na te loty nadal są możliwe do kupienia? Tak zarabiasz? Oszukując ludzi rezerwujących bilety, które odwołałeś? Obrzydliwe”.

