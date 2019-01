SZOK: 50-letni mężczyzna zgwałcił swoją córkę. Pomylił ją z żoną po suto zakrapianym weselu

Fot. Getty

50-letni Duńczyk zgwałcił swoją córkę na suto zakrapianym weselu. Oboje byli pijani prawie do nieprzytomności, a mężczyzna pomylił córkę ze świeżo poślubioną żoną leżącą na łóżku tuż obok.

Do tej tragicznej pomyłki doszło na południu Danii. 50-letni mężczyzna zaprosił na ślub swoją dorosłą, 20-letnią córkę, z którą przez wiele lat nie utrzymywał kontaktu. Na weselu córka jednak za dużo wypiła i zamiast wrócić z innymi gośćmi do hotelu, została zaniesiona przez ojca do apartamentu dla nowożeńców.

Po niecałej godzinie równie pijany ojciec położył się w łóżku obok córki ze swoją nowo poślubioną żoną. Niestety, gdy naszła go ochota na seks, kompletnie pomylił osoby. Około godz. 5 rano mężczyzna zgwałcił swoją córkę, biorąc ją za żonę, a z uwagi na wysoki stan upojenia alkoholowego, nie zarejestrował próśb córki, żeby tego nie robił. 20-latka miała się wyrywać i próbować zrzucić mężczyznę z siebie, ale ten zupełnie nie reagował na żadne jej w tym zakresie wysiłki.

Do 50-latka dotarło, co zrobił, dopiero na drugi dzień. W jednym z smsów mężczyzna przeprosił córkę i błagał, żeby pozostali w kontakcie. „Przepraszam, to był błąd, przepraszam, Myślałem, że to była [imię żony]. Czy możemy spróbować pozostać w kontakcie? Przepraszam” - napisał ojciec do 20-latki.

Zszokowana młoda kobieta napisała jednak ojcu, że powinni zerwać ze sobą wszelkie kontakty. „Nie mogę zaakceptować tego, co zrobiłeś. Poprosiłam cię spokojnie, żebyś przestał, a ty kontynuowałeś. Krzyczałam, a ty kontynuowałeś. Uderzyłam Cię, a ty kontynuowałeś” - odpisała córka.

Sąd w Danii skazał ostatecznie mężczyznę za gwałt na córce na 2 lata i 6 miesięcy więzienia.



