Szkoły w UK zostaną zamknięte na 2 tygodnie przed Świętami Bożego Narodzenia? Councile rozważają taką możliwość

Fot. Getty

Zgodnie z planem semestr w szkołach w UK ma się zakończyć w piątek 18 grudnia. Jednak władze lokalne, w tym zwłaszcza councile w Walii, zaczynają coraz poważniej rozważać przeprowadzenie nauki online w ostatnim tygodniu pierwszego semestru. Czy to dobry pomysł?

O to, by na ostatni tydzień semestru przed Świętami Bożego Narodzenia naukę przenieść do internetu, zaapelowały ostatnio związki zawodowe. Gdyby tak się stało, to pierwszy semestr zakończyłby się zgodnie z planem w piątek 18 grudnia, ale w okresie między 14 a 18 grudnia (poniedziałek – piątek) dzieci i nauczyciele nie pojawiliby się już fizycznie w murach szkoły. Taki ruch, według ekspertów, pozwoliłby odbyć dzieciom swoistą, blisko 2-tygodniową kwarantannę przed świątecznymi spotkaniami w szerszym gronie rodzinnym, a w konsekwencji także zmniejszyć liczbę zakażeń koronawirusem.

Zamknięcie szkół w UK możliwe, ale nie wszędzie

Wcześniejsze zamknięcie szkół przed Świętami Bożego Narodzenia zapowiedziało już kilka councilów w Anglii, a poważnie rozważają je władze niektórych councilów w Walii. - Organizujemy spotkania ze Stowarzyszeniem Samorządów w Walii [ang. Welsh Local Government Association – przyp.red.]. Musimy poinformować rodziców, czy nasze szkoły będą zamknięte wcześniej. Jest tu wiele obaw – zaznaczyła Sue Walker, odpowiedzialna w Merthyr Council za sprawy edukacji. Ale nie wszystkie councile popierają wcześniejsze zamknięcie szkół. Radni m.in. Powys County Council, Pembrokeshire Council czy Carmarthenshire Council przyznają, że nie chcą przenosić nauki do sieci w ostatnim tygodniu semestru przed Świętami Bożego Narodzenia, ale też że czekają w tym względzie na wytyczne ze strony rządu Walii.

Na wcześniejsze zamknięcie szkół naciskają natomiast związki zawodowe, argumentując, że stwierdzenie zakażenia u jednego z uczniów lub nauczycieli w tygodniu 14-18 grudnia, uniemożliwi zorganizowanie świątecznego przyjęcia wielu rodzinom, które w okresie świątecznym będą się musiały się poddać kwarantannie. - Jeśli jakiś uczeń uzyska pozytywny wynik testu na Covid-19 w ostatnim tygodniu semestru, to to będzie oznaczało, że cała jego rodzinna bańka [ang. bubble] będzie się musiała poddać kwarantannie, uniemożliwiając jej dołączenie do dalszej rodziny na Boże Narodzenie. To samo może dotyczyć pracowników sektora edukacji – zaznaczył Dilwyn Roberts-Young, sekretarz generalny związku zawodowego nauczycieli UCAC.