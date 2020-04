Szkoły podstawowe w UK zostaną otwarte w przyszłym miesiącu?

Na rząd wywierana jest presja, aby 11 maja otworzyć już szkoły podstawowe, dzięki czemu wielu rodziców mogłoby wrócić do pracy. Bardziej niepokojące od pandemii okazały się dla niektórych prognozy dotyczące kryzysu gospodarczego.

Jeśli rząd ugnie się pod presją ministrów, szkoły podstawowe mogą zostać otwarte już w przyszłym miesiącu. Obecnie istnieje przekonanie, że restrykcje dotyczące izolacji nie mogą być poluzowane dopóki dzieci pracowników nie wrócą do szkół.

Zgodnie z zapowiedziami zastępujący premiera Dominic Raab najprawdopodobniej wydłuży w czwartek termin obowiązywania regulacji dotyczących lockdown co najmniej o kolejne trzy tygodnie.

Zdaniem niektórych ministrów rząd powinien jednak stopniowo rozluźniać regulacje zaczynając właśnie od otwarcia szkół podstawowych oraz sklepów z mniej potrzebnymi artykułami. Ich zdaniem wystarczy zachować zasady dotyczące dystansu społecznego.

Iain Duncan Smith powiedział:

- Szkoły są ważne, gdyż umożliwiają rodzicom pójście do pracy, szczególnie szkoły podstawowe, do których chodzą dzieci zbyt małe, by móc je zostawić same w domu. Ponowne otwarcie szkół podstawowych jest kluczowe w odblokowaniu pracowników.

Nie zapadła jednak jeszcze żadna decyzja w sprawie ewentualnego otwarcia szkół. Jednak takie sugestie zaniepokoiły nauczycieli. We wtorek jeden ze związków zawodowych nauczycieli wystosował oficjalne pismo do premiera, w którym zwrócono uwagę na to, że „wraz z otwarciem szkół ich pracownicy będą wydani na nieprawdopodobne ryzyko”.

