Szkoły podstawowe w Anglii mogą zostać otwarte już za parę tygodni! W raportach pojawił się termin

Boris Johnson przekonuje, że otwarcie szkół podstawowych jest priorytetową kwestią w poluzowaniu lockdownu. A raporty, na które powołuje się dziennik „The Guardian”, sugerują, że uczniowie mogą wrócić do szkół już 1 czerwca.

W niedzielę Boris Johnson powiedział, że: „jedną z rzeczy, którą rząd chce zrealizować jak najszybciej, jest ponowne otwarcie szkół podstawowych”, wraz z poluzowaniem regulacji dotyczących izolacji.

- Nie będzie to łatwe, ale taki jest nasz cel. Chodzi o opracowanie sposobu na zrobienie tego – powiedział premier.

Podobnego zdania jest kierownictwo Ofsted, które twierdzi, że młodsi uczniowie potrzebują rutyny i w interesie dzieci leży powrót do szkół jak najszybciej. A pierwszy minister Walii, Mark Drakeford powiedział, że szkoły mogą zostać ponownie otwarte od początku przyszłego miesiąca.

- Związki zawodowe oraz władze lokalne ds. edukacji radzą nam, że będziemy potrzebować trzech tygodni minimum od momentu decyzji, dlatego mówimy tutaj o początku czerwca – powiedział Drakeford BBC.

Ministerstwo Edukacji utrzymuje jednak, że nie ustanowiono jeszcze żadnej daty powrotu dzieci do szkół w Anglii. W ciągu tygodnia Boris Johnson ma jednak przedstawić plan poluzowania restrykcji związanych z lockdown, w którym ma znaleźć się także priorytetowa dla rządu kwestia ponownego otwarcia szkół podstawowych, aby rodzice mogli wrócić do pracy.

Obecnie rząd Borisa Johnsona jest w trakcie rozmów ze związkami zawodowymi na temat tego, jak i kiedy szkoły ponownie zostaną otwarte. Od marca placówki pozostają zamknięte i większość uczniów korzysta się z nauki online, za wyjątkiem dzieci „key workers”, które przychodzą do szkół.

Warto jednak zwrócić uwagę, że sugerowana data czerwcowa na otwarcie placówek jest zdaniem szefa związku zawodowego National Education Union, Kevina Courtney’a przedwczesna. Zaapelował on do rządu, aby wyjaśnił, w jaki sposób zamierza w takiej sytuacji chronić dzieci, nauczycieli oraz rodziny.

- Mimo że chcemy powrotu do pewnej normalności, NEU uważa, że mówienie o czerwcu jako terminie powrotu do szkół jest przedwczesne. Zamiast tego rząd powinien zapewnić dowody na temat bezpieczeństwa – dodał szef związku zawodowego National Education Union i podkreślił, że zanim dzieci wrócą do szkół, powinno zostać spełnionych pięć warunków, włączając niższą zachorowalność na Covid-19, dostęp do regularnych testów wśród uczniów oraz nauczycieli, a także krajowy plan na spełnienie zasad dystansu społecznego.

Jak podaje dziennik „The Guardian” – inne raporty wskazują na to, że celem rządu jest otwarcie szkół podstawowych w Anglii 1 czerwca. Podobnie „Sunday Telegraph” podało powołując się na źródła Whitehall, że Boris Johnson zamierza powiadomić w przyszłą niedzielę, że szkoły zostaną otwarte 1 czerwca, jednak termin ten może zostać opóźniony w zależności od danych Office for National Statistics, które zostaną podane w tym tygodniu.