Szkoły po lockdownie: Nauczyciele będą mogli odmówić powrotu do pracy, jeśli uznają, że to dla nich niebezpieczne

Fot. Getty

Przewidywanym terminem powrotu dzieci do szkół jest aktualnie 1 czerwca 2020 roku. Nauczyciele mają jednak wiele wątpliwości związanych z bezpieczeństwem pracy po lockdownie i mogą powołać się na konkretne przepisy, by pozostać w izolacji.

Oczekuje się, że w tym tygodniu rząd oficjalnie ogłosi termin powrotu dzieci i nauczycieli do szkół. Przewidywaną datą ponownego otwarcia szkół w Anglii wciąż pozostaje 1 czerwca 2020 roku. Decyzja powinna zostać ogłoszona do końca tego tygodnia, jednak część nauczycieli i dyrektorów placówek edukacyjnych sceptycznie podchodzi do aktualnej propozycji rządu.

Minister edukacji powiedział w ubiegłym tygodniu, że przywrócenie funkcjonowania szkół odbędzie etapami. Na pierwszy ogień najprawdopodobniej pójdą uczniowie z klas szóstych. Następni w kolejności mają być uczniowie szkół średnich z klas 10 i 12. Nauczyciele coraz głośniej domagają się jednak więcej informacji, dotyczących bezpieczeństwa ich pracy po zakończeniu izolacji.

Portal „iNews” rozmawiał z przedstawicielami brytyjskich związków nauczycielskich, którzy podkreślają, że nauczyciele muszą zostać uświadomieni o przysługującym im prawie do odmówienia stawienia się w miejscu pracy, gdy zajdą okoliczności pozwalające im obawiać się o własne bezpieczeństwo, na przykład zdrowotne.

Związku nauczycielskie podkreślają, że nie zamierzają zachęcać nauczycieli do pozostawania w domach pomimo otwarcia szkół, ponieważ zdają sobie sprawę z tego, że mogłoby to zostać odczytane jako podżeganie do nielegalnego strajku. Związki zaznaczają jednak, że należy informować nauczycieli o przysługujących im prawach. Jednym z takich praw jest przepis wymieniony w sekcji 44. Ustawy o prawach pracowniczych z 1996 roku (ang. Section 44 of the Employment Rights Act 1996), który gwarantuje pracownikowi ochronę, gdy nie stawi się on w pracy z powody uzasadnionego przekonania o niebezpieczeństwie w miejscu zatrudnienia.

Geoff Barton, sekretarz generalny Association of School and College Leaders, powiedział na łamach „iNews”, że nauczyciele powinni zostać lepiej poinformowani o podstawach naukowych, jakie kierują decyzjami gabinetu Borisa Johnsona, a także o tym, w jaki sposób ma zostać im zagwarantowane bezpieczeństwo po ponownym otwarciu szkół. W przeciwnym razie, ostrzega Barton, nie tylko nauczyciele, ale i rodzice będą bronić się przed wznowieniem stacjonarnego nauczania szkolnego.