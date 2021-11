Szkolne mundurki w UK będą tańsze - dzięki nowemu prawo rodzice zaoszczędzą na wyprawce szkolnej

Ustawa Education (Guidance About Costs of School Uniform) Bill została przegłosowana w kwietniu 2021 roku. Z pomysłem nowych regulacji w tej sferze wyszedł poseł Partii Pracy, Mike Amesbury. Co dzięki niej zyskają rodzice w UK?

Pomysł Amesbury`go spotkał się z międzypartyjnym poparcie w brytyjskim parlamencie. Zgodnie z nowymi wytycznymi szkoły w UK będą musiały zapewnić odpowiednią dostępność używanych mundurków, ale to nie wszystko. Badania przeprowadzone przez brytyjski Department for Education (DfE) w 2015 roku wykazały, że rodzice mogą zaoszczędzić średnio prawie 50 funtów, o ile pozwoli im się na zakup obowiązkowego ubioru szkolnego w dowolnym sklepie, a nie np. w danym sklepie wyznaczonym przez szkolne władze. I właśnie takie regulacje zostały wprowadzone! Oprócz tego, szkoły będą musiały podjąć odpowiednie kroku w celu usunięcia niepotrzebnych markowych elementów i dopuszczenie większej ilości opcji dla rodziców, którzy będą mogli kupić mundurki w każdej sieciówce, jak ASDA czy Tesco. Regulacje te wejdą w życie z początkiem kolejnego roku szkolnego, a więc we wrześniu 2022 roku.

Oficjalny komunikat rządu w tej sprawie został wydany 19 listopada 2021 roku i jest wiążący prawnie.

Szkolne mundurki w UK będą tańsze

"Mundurek szkolny zapewnia poczucie tożsamości i wspólnoty dzieciom i młodzieży, a także powinien być prawdziwym źródłem dumy. Ale nigdy nie może być obciążeniem dla rodziców ani przeszkodą w dostępie uczniów do edukacji" - komentował brytyjski minister edukacji, Nadhim Zahawi. "Dzięki tym nowym wytycznym, ceny mundurków dla uczniów staną się bardziej przystępne (...)" - podsumowywał.

"Przez zbyt wiele lat koszt mundurków szkolnych był dużym obciążeniem finansowym dla wielu rodzin" - komentował Mark Russell, dyrektor naczelny The Children's Society. "Przysparzały one nie tylko zmartwień, ale także sprawiały, że ludzie popadali w długi. Te nowe wytyczne sprawią, że mundurki szkolne staną się o wiele bardziej przystępne cenowo i takie zmiany są przez nas bardzo mile widziane"- zaznaczał.

Rząd UK 19 listopada 2021 roku wprowadził nowe wytyczne

Według danych DfE rodzice w Wielkiej Brytanii wydają około 2,1 miliarda funtów rocznie na mundurki szkolne dla swoich dzieci.

Dodajmy, że w ramach programu School Uniform Grant rodzice i opiekunowie, którzy borykają się z problemami finansowymi, mogą być uprawnieni do dofinansowania w wysokości do 150 funtów na pokrycie kosztów zakupu mundurka szkolnego dla swoich dzieci. Po więcej szczegółów na ten temat odsyłamy do naszego artykułu: "School Uniform Grant: nawet do 150 funtów na zakup mundurka szkolnego - sprawdź, czy się kwalifikujesz!"