Szkoła w Middlesbrough apeluje do rodziców, aby nie odprowadzali dzieci w piżamach i szlafrokach

Szkoła podstawowa w Middlesbrough zwróciła się z apelem do rodziców uczniów, aby nie odprowadzali swoich dzieci ubrani w piżamy i szlafroki. Dyrektorka szkoły powiedziała, że to „ważne”, by rodzice byli przykładem dla najmłodszych. Mimo apelu... wielu rodziców zignorowało prośbę.

Jedna z matek odprowadziła swojego syna do Ayresome Primary School ubrana w piżamę i szlafrok z kapturem przedstawiającym głowę pluszowego misia. Z kolei inny rodzic przyszedł w samych klapkach, piżamach i szlafroku.

Apel do rodziców – bezskuteczny

Widząc coraz więcej rodziców odprowadzających swoje dzieci do szkoły w nocnym odzieniu dyrektorka placówki, Charlotte Haylock zwróciła się do nich z apelem, aby ubierali się bardziej odpowiednio dając także w ten sposób przykład najmłodszym.

W poniedziałek miała okazję zobaczyć, jaki efekt przyniosła jej prośba. Niestety wielu rodziców zignorowało ją i odprowadziło swoje pociechy w piżamach lub szlafrokach.

Jedna z matek powiedziała:

- Rozumiem, dlaczego dyrektorka szkoły stara się z tym walczyć. Dzieci po prostu idą za przykładem, który widzą u swoich rodziców, a nie jest to dobry standard. Wszystkie dzieci muszą nosić mundurki i wyglądają elegancko, gdy przychodzą do szkoły, dlatego rodzice powinni prezentować się podobnie. Niektóre z ubiorów, jakie tu widzimy, są niewiarygodne. Nie wyszłabym i nie wzięła nawet pół litra mleka z progu domu, nie mówiąc już o przejściu połowy mili przez ulice.

Interwencja dyrektorki

Dyrektorka szkoły powiedziała:

- Ostatnio obserwujemy zwiększającą się liczbę rodziców w piżamach, którzy w tym stroju odprowadzają swoje dzieci do szkoły. To skłoniło mnie to tego, aby uprzejmie przypomnieć rodzicom, by nosili odpowiednie ubrania, kiedy towarzyszą dzieciom do i ze szkoły. Jako szkoła zachęcamy nasze dzieci, aby były zawsze odpowiednio ubrane i uważamy, że rodzice powinni postępować podobnie.