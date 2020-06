Szkoła podstawowa w West Yorkshire musiała zostać zamknięta zaraz po otwarciu. Uczniowie byli chorzy

fot. Google Maps

W poniedziałek zaledwie parę godzin po otwarciu szkoły podstawowej w Bradford (West Yorkshire) podjęto decyzję o jej natychmiastowym zamknięciu, gdy po przeprowadzeniu testów wśród uczniów, okazało się, że dwaj z nich są chorzy.

Wielu specjalistów ostrzegało, że otwarcie szkół w Anglii 1 czerwca jest przedwczesne. Przypadek jednej z placówek w Bradford jest tego idealnym przykładem…

Zamknięto szkołę zaraz po jej otwarciu

Szkoła podstawowa St Paul’s Church of England Primary School musiała zostać zamknięta w dniu jej otwarcia, gdy testy przeprowadzone wśród uczniów wykazały, że dwóch z nich ma koronawirusa.

Rodzicom oraz uczniom doradzono, aby się odizolowali, jeśli mieli kontakt ze wspomnianą dwójką zarażonych. Dyrektorka szkoły, Cath Palmer w liście do rodziców napisała: „Chciałabym potwierdzić, że stosując się do zaleceń Public Health England skontaktowałam się z rodzicami dzieci, które chodzą do szkoły, aby ostrzec ich, że u dwóch braci uczęszczających do szkoły, wykryto koronawirusa. Postąpiliśmy zgodnie ze wszystkimi procedurami zalecanymi przez Public Health England”.

Szkoła pozostanie zamknięta

Szkoła w Bradford pozostanie zamknięta w tym tygodniu i zostanie przeprowadzona w niej gruntowna dezynfekcja. Niemniej dzieci key workers nadal będą do niej uczęszczać, tak jak do tej pory. Zgodnie z decyzją dyrektorki placówka będzie otwierana etapami od 15 czerwca.