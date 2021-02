Szkocki zamek z XV wieku jest tańszy niż mieszkanie w Londynie

Zwariowany rynek nieruchomości w Wielkiej Brytanii - XV-wieczny zamek w Szkocji z kortem tenisowym kosztuje mniej, niż niektóre mieszkania w Londynie. Cena wywoławcza posiadłości w Kirkcaldy sięga zaledwie 225 tys. funtów!

Szkocki zamek Piteadie jest zlokalizowany na obrzeżach niespełna 50-tysięcznego miasta Kirkcaldy w hrabstwie Fife. Leży on w niewielkiej odległości od mostu Forth Road Bridge i lotniska w Edynburgu, a z jego okien rozciągają się piękne widoki na zatokę Firth of Forth. Zamek został zbudowany w 1400 roku, a w dwieście lat później odnowiono go - dobudowano wieżę schodową i rzeźbiony herb na bramie. Położony jest na 3,8-akrowej działce, ma sześć sypialni i pięć łazienek. W dodatku w pobliżu położony jest prywatny kort tenisowy, a do tego mamy do dyspozycji sad, kurnik oraz szklarnia.

Co jest tańsze - zamek w Szkocji czy mieszkanie w Londynie?

Nie da się ukryć, że Piteadie przydałby się solidny remont, dzięki któremu to surowe zamczysko stałoby się wymarzonym domem rodzinnym, ale Historic Environment Scotland w tej sprawie wydało odpowiednie rekomendacje. Potencjalny właściciel jest proszony o "delikatną renowację", która "zachowa znaczenie kulturowe" tego budynku. Zakazane jest burzenie oryginalnych kamiennych ścian.

Ile kosztuje kupno zamku w Szkocji? Paradoksalnie, wcale nie tak dużo! Cena wywoławcza wynosi 225 000 funtów, a więc jest porównywalna do ceny mieszkania w Londynie. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że przeciętna cena mieszkania w stolicy UK w styczniu 2020 wynosiła 604 000 funtów.

Kupienie posiadłości w hrabstwie Fife nie jest tak drogie, jak myślisz!

"Ciekawą perspektywą są również ruiny zamku i sąsiednie tereny, z możliwością zagospodarowania terenu pod zabudowę mieszkaniową, choć oczywiście zgoda na planowanie i wsparcie Środowisko Szkocji byłoby potrzebne" - komentował Jamie McNab z Savills.