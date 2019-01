Szkocki parlamentarzysta: Opłata w wysokości 65 funtów za status osoby osiedlonej sprawia, że Wielka Brytania wygląda na „skąpą i drobiazgową”

Szkocki parlamentarzysta z SNP Alyn Smith powiedział, że nałożenie na imigrantów z UE opłaty w wysokości 65 funtów ukazuje Wielką Brytanię w złym świetle, jako „skąpą i drobiazgową”. Według niego jest to karygodne, gdy "każe się płacić imigrantom z UE za to, aby mogli zostać w swoich domach w Szkocji".

Niedawno Home Office zostało skrytykowane za wideo skierowane do imigrantów z UE, którego wydźwięk był rażąco niestosowny i sprowadzał się do stwierdzenia, że tym, którzy nie zapłacą 65 funtów za aplikowanie o status osoby osiedlonej, nie będą mogli zostać w Wielkiej Brytanii po Brexicie.

Do wytycznych Home Office będzie musiało zastosować się 223 000 imigrantów z UE mieszkających w Szkocji i trzy miliony mieszkających w całej Wielkiej Brytanii – wielu z nich zawarło na Wyspach związki małżeńskie, ma dzieci i kupiło tutaj domy.

Szkocki parlamentarzysta Alyn Smith powiedział:

- Są to ludzie, którzy przyjechali do Wielkiej Brytanii w dobrej wierze, aby zbudować tutaj życie dla siebie po tym, jak dano im gwarancję, że mają pełne prawo tutaj pozostać. Obywatele pochodzący z krajów UE całkiem trafnie mówią teraz: „Chwileczkę, Wielka Brytania złożyła nam obietnicę, którą złamała”. To okropne, że mówimy teraz ludziom, którzy pracowali i płacili tutaj podatki od dekad, aby nie czuli się u nas zbyt komfortowo.

- Mam nadzieję, że zrujnowanie naszej reputacji nie jest nieodwracalne, jednakże szkodzi to nam na arenie międzynarodowej. (…) Wydaje mi się, że Wielka Brytania wygląda na coraz bardziej zwariowaną, gdy jej działania sprowadzają się do usatysfakcjonowania fanatyków z jednej partii.

- Wydaje mi się, że Szkocja znajduje się w odrobinę lepszej sytuacji, gdyż sprzeciwiamy się Brexitowi oraz obecnemu traktowaniu obywateli z UE. (…) Opłata w wysokości 65 funtów pokazuje nam, do czego brytyjski rząd zmierza. Sprawia, że Wielka Brytania wygląda na skąpą i drobiazgową – dodał parlamentarzysta.

