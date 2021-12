Szkocka policja ukarała 7 kierowców bardziej zajętych "cykaniem fotek", niż jazdą samochodem

Fot: Twitter @polscotrpu

Szkocka policja ukarała siedmiu kierowców, którzy zamiast skupić się na poprawnej jeździe używali swoich telefonów komórkowych do robienia zdjęć i kręcenia filmów z miejsca poważnego wypadku.

Około 7.10 rano w środę, 8 grudnia 2021 roku doszło do wypadku drogowego na drodze A92 w kierunku północnym, w pobliżu skrzyżowania Cowdenbeath, jak czytamy w oficjalnym komunikacie udostępnionym przez Police Scotland. W wypadku uczestniczyła Honda Civic, Ford Focus i ciężarówka marki Volvo. 68-letni kierowca i 61-letni pasażer Hondy zostali zabrani do szpitala Victoria w Kirkcaldy. Personel szpitala określa ich stan jako stabilny. 46-letni kierowca ciężarówki Volvo i 36-letni kierowca Forda Focus nie odnieśli żadnych obrażeń. Co było przyczyną wypadku? Tego jeszcze nie wiadomo. "W ramach nasze dochodzenia nadal ustalamy okoliczności tego wypadku drogowego" - komentowała sierżant Michelle Burns.

Zamiast skupić się na jeździe, robili zdjęcia i kręcili filmiki

Dodajmy w tym miejscu, że zdjęcia z tego wypadku wyglądają dość dramatycznie. Te fotografie zostały opublikowane na oficjalnych koncie na Twitterze przez Road Policing Scotland:

Szkocka policja ukarała ciekawskich kierowców

Trudno zatem dziwić się przejeżdżającym kierowcom, którzy zwrócili uwagę na tę spektakularną kraskę, ale jedna dziwi fakt, że niektórzy z nich postanowili się "zabawić" w fotoreporterów stwarzając poważne niebezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Przejeżdżając obok miejsca zdarzenia robili zdjęcia i kręcili filmy, zamiast skupić się na uważnej jeździe. Ich postępowanie nie uszło uwadze znajdujących się na miejscu funkcjonariuszy. Na "gorącym uczynku" został złapany kierowca, który nie trzymając żadnej z rąk na kierownicy (!!!) był zajęty bardziej swoim telefonem, niż prowadzeniem samochodu. Skutek? Sześć punktów karnych i mandat w wysokości 200 funtów.

W sumie szkocka drogówka wystawiła mandaty sześciu kierowcom bardziej zajętym "cykaniem fotek", niż jazdą samochodem. W mediach społecznościowych możemy przeczytać komentarz Police Scotland, że takie zachowanie kierowców na drodze jest "po prostu niedopuszczalne".