Szkocka Partia Narodowa Nicoli Sturgeon może stracić większość w parlamencie. Co dalej z projektem niepodległej Szkocji?

Fot. Getty

Najnowszy sondaż pokazał, że Szkocka Partia Narodowa Nicoli Sturgeon może w majowych wyborach nie osiągnąć większości potrzebnej do samodzielnego rządzenia. Czy zatem forsowany przez SNP projekt niepodległej Szkocji będzie musiał zostać odsunięty w czasie?

Z sondażu przeprowadzonego przez Savanta ComRes dla dziennika „The Scotsman” wynika, że Szkocka Partia Narodowa, pod przewodnictwem Nicoli Sturgeon, zdobędzie w nadchodzących, majowych wyborach do Parlamentu Szkockiego, 63 mandaty. To tyle samo, co w 2016 r. i o dwa mandaty za mało, by móc sobie pozwolić na samodzielne rządy. W głosowaniu na kandydatów z danego okręgu wyborczego (ang. constituency vote), SNP otrzyma według sondażu 46 proc. głosów, natomiast w głosowaniu na kandydatów z regionów parlamentarnych (ang. list vote), partia Nicoli Sturgeon może na ten moment liczyć na 38 proc. głosów.

Pozostałe partie polityczne w Szkocji

Jeśli chodzi o pozostałe partie polityczne, to zgodnie z sondażem Savanta ComRes Szkocja Partia Konserwatywna powinna zdobyć 32 mandaty (25 proc. głosów na okręgowych członków parlamentu i 23 proc. na regionalnych członków parlamentu). Następna w kolejności Szkocja Partia Pracy może obecnie liczyć na 21 mandatów (20 proc. głosów na okręgowych członków parlamentu i 17 proc. na regionalnych członków parlamentu), a Szkocka Partia Zielonych - na 8 mandatów (7 proc. na regionalnych członków parlamentu). Wreszcie ostatnia, licząca się w Szkocji siła polityczna, Szkocka Partia Liberalnych Demokratów, powinna otrzymać w najbliższych wyborach 5 mandatów (6 proc. głosów na okręgowych członków parlamentu i 5 proc. na regionalnych członków parlamentu).

Referendum niepodległościowe w Szkocji

Czy w razie potwierdzenia się sondaży i zdobycia przez Szkocką Partię Narodową 63 mandatów w parlamencie, projekt niepodległej Szkocji trzeba będzie odsunąć w czasie? Wydaje się, że raczej nie, ponieważ projekt ten żywo wspiera Szkocka Partia Zielonych. Z najnowszych sondaży wynika, że obecnie poparcie dla niepodległości Szkocji wyraża 45 proc. ankietowanych, a przeciwnych jest 48 proc. Gdyby nie brać pod uwagę osób niezdecydowanych, to za niepodległością zagłosowałoby dziś 48 proc. Szkotów, a przeciwko – 52 proc.