Szkocję połączy z Irlandią Północną MOST? Premier Irlandii nie wyklucza, że propozycja Borisa Johnsona może się wkrótce ziścić

Nie ma jednak pewności co do tego, kto ewentualnie miałby zapłacić za taką gigantyczną konstrukcję

Premier Irlandii Leo Varadkar apeluje, by poważnie traktować pomysł Borisa Johnsona dotyczący wybudowania mostu między Szkocją i Irlandią Północną. Jednak sporym problemem, poza wysoce zaawansowanymi kwestiami technicznymi, może się okazać sfinansowanie ewentualnego projektu - irlandzki przywódca nie na ma wątpliwości, że za konstrukcję musiałaby zapłacić Wielka Brytania, podczas gdy według Borisa Johnsona obowiązek ten powinien spocząć na Unii Europejskiej.

Choć większość inżynierów pomysł Borisa Johnsona odnośnie wybudowania mostu między Szkocją i Irlandią Północną wkłada raczej między bajki, to sam premier Irlandii, Leo Varadkar, jest względem niego mniej sceptyczny. I mimo zawiłości technicznych takiego projektu (włącznie z tym, że w celu wybudowania mostu trzeba by oczyścić Morze Irlandzkie z zatopionych w nim niewybuchów i amunicji) irlandzki przywódca nawołuje, by poważnie traktować koncepcję Johnsona. Rzecz jasna dla Vardkara nie ulega wątpliwości, że za ewentualny most musiałaby zapłacić Wielka Brytania – co stoi nieco w sprzeczności z życzeniowym myśleniem brytyjskiego premiera, zgodnie z którym projekt miałaby (powinna) sfinansować Unia Europejska.

Na poparcie idei wybudowania mostu między Szkocją i Irlandią Północną Varadkar przytoczył niedawno historię tunelu pod kanałem La Manche, który również wydawał się na początku pomysłem zupełnie niezwykłym. - Wiem, że ludzie z miejsca odrzucają tego typu pomysły, ale tak samo odrzucili oni na początku Eurotunel – ideę wybudowania tunelu pomiędzy Francją i Wielką Brytanią – a ja wiem, co widzę, gdy widzę most pomiędzy Danią i Norwegią albo gdy lecę nad Nowym Orleanem i widzę mosty o długości 110 mil, to naprawdę niezwykłe. Myślę, że musimy przynajmniej sprawdzić, czy jest to opłacalne z punktu widzenia inżynierii i ile pieniędzy by to kosztowało – zaznaczył stanowczo Varadkar.

