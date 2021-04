Szkocja znosi zakaz wychodzenia z domu. Zobacz co jest dozwolone, a co zabronione w Wielkanoc 2021

Co jest dozwolone, a co zabronione w Szkocji w Wielkanoc 2021?

Szkocja zniosła regułę "stay at home".

Szkocja zniosła zakaz wychodzenia z domu. Co jest dozwolone, a co zabronione w Wielkanoc 2021 w Szkocji? Kiedy nastąpią dalsze etapy wychodzenia z lockdownu?

W piątek 2 kwietnia Szkocja zniosła regułę „stay at home” i zastąpiła ją regułą „stay local”. Podobna zmiana nastąpiła w ostatnim czasie również w Anglii. Z kolei w Walii od niedawna mieszkańcy mogą swobodnie podróżować w obrębie kraju. Co jest dozwolone, a co zabronione w Szkocji w Wielkanoc 2021?

Co jest dozwolone, a co zabronione w Szkocji w Wielkanoc 2021?

Zakaz wychodzenia z domów obowiązywał w Szkocji przez ponad trzy ostatnie miesiące. Reguła „stay local”, która w Wielki Piątek zastąpiła w Szkocji regułę „stay at home”, w zamierzeniu władz ma obowiązywać przez co najmniej trzy następne tygodnie. Reguła ta oznacza, że mieszkańcy mogą swobodnie opuszczać miejsca zamieszkania, jednak nie powinni się od nich zbytnio oddalać, pozostając w obszarze danej gminy. W podróż na większą odległość można się wybrać jedynie w przypadku konieczności, takiej jak praca czy leczenie.

Ponadto, w większości Szkocji obowiązują obostrzenia z poziomu 4, co oznacza przede wszystkim obowiązywanie następujących zasad:

spotkania na świeżym powietrzu są dozwolone w gronie maksymalnie czterech osób z dwóch gospodarstw domowych (nie wlicza się dzieci poniżej 12. roku życia)

spotkania wewnątrz prywatnych domów nie są dozwolone - wyjątek stanowią konieczności (np. zawodowe) lub odwiedziny gospodarstwa domowego, które wchodzi w skład poszerzonego gospodarstwa domowego (extended household)

otwarte mogą być jedynie sklepu typu essential

miejsca kultu religijnego mogą być otwarte

dozwolone są wspólnotowe nabożeństwa religijne przy liczbie osób nie większej niż 50

należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa takich jak dystans społeczny, częste i dokładne mycie rąk oraz maseczki w miejscach, w których trudno zachować dystans społeczny.

Policja apeluje o odpowiedzialność w wielkanocny weekend

Premier Szkocji Nicola Sturgeon powiedziała, że tempo szczepień jest szybsze niż się spodziewała, jednak ostrzegła mieszkańców przed lekkomyślnością, ponieważ epidemia wciąż może wymknąć się spod kontroli. Policja szczególnie przestrzega przed nieostrożnością w wielkanocny weekend.

Cytowany przez BBC zastępca komendanta szkockiej policji Malcolm Graham powiedział: „Podczas gdy weekend wielkanocny jest tradycyjnie czasem wizyt u przyjaciół i rodziny, zachęcam do pozostania na miejscu i przestrzegania przepisów dotyczących zgromadzeń”. Policjant zaapelował także, by w razie lokalnych wypadów do parków czy miejsc widokowych, zachowywać się odpowiedzialnie. Z kolei policja w Edynburgu zapowiedziała, że w związku z serią niepokojących incydentów, w dalszym ciągu będzie wystawiać większą niż zwykle liczbę patroli.

Dalsze etapy wychodzenia z lockdownu w Szkocji

Od 5 kwietnia na uniwersytety i do college’ów powróci większa część studentów. Dzieci w wieku 12-17 lat będą mogły brać udział w treningach sportów kontaktowych na świeżym powietrzu. Otwarte zostaną centra ogrodnicze, a także usługi non-essential takie jak salony fryzjerskie, salony samochodowe, sklepy z artykułami gospodarstwa domowego. Przywrócone zostaną także sklepowe usługi click-and-collect.

Od 26 kwietnia od tej daty w całej Szkocji poziom ograniczeń powinien zostać obniżony do poziomu 3. Niektóre rejony mogą przejść od razu do poziomu 2. W praktyce przejście do poziomu 3 oznacza przede wszystkim, że:

Tego dnia przestaną obowiązywać ograniczenia dotyczące podróży krajowych - mogą jednak wciąż odbywać się kontrole w przypadku podróży poza Szkocję do innych części Wielkiej Brytanii.

Otwarte zostaną wszystkie sklepy.

Swoją działalność będą mogły wznowić także hotele, pensjonaty, biblioteki i inny instytucje kultury.

Kawiarnie, puby i restauracje będą mogły serwować posiłki i alkohol na zewnątrz do godziny 22. Wewnątrz lokali nie będzie można podawać alkoholu, a posiłki przy stolikach będą mogły odbywać jedynie w grupach nie większych niż cztery osoby z dwóch gospodarstw domowych.

W pogrzebach i weselach będzie mogło uczestniczyć maksymalnie 50 osób.

Spotkania towarzyskie na świeżym powietrzu będą dozwolone w grupach nie więkdzych niż sześć osób z trzech gospodarstw domowych.

Od 17 maja te rejony Szkocji, które były na poziomie 3, przejdą do poziomu 2. Oznacza to między innymi:

Spotkania towarzyskie w pomieszczeniach będą dozwolone dla grup składających się z maksymalnie czterech osób z dwóch gospodarstw domowych.

Dorośli będą mogli uczestniczyć w treningach sportów kontaktowych na świeżym powietrzu oraz w ćwiczeniach grupowych.

Wznowiona zostanie działalność kin, klubów bingo i salonów gier.

Stopniowo wznawiane będą też eventy dla większej ilości uczestników, taki jak koncerty, festiwale.

Z początkiem czerwca cała Szkocja powinna przejść do poziomu 1, a następnie do końca czerwca do poziomu 0, oznaczającego całkowite wyjście z lockdownu. Więcej informacji na temat aktualnych zasad lockdownu w Szkocji znajduje się na stronie rządowej: LOCKDOWN SZKOCJA.