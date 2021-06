Szkocja znosi zakaz podróżowania do Manchesteru - zmiany wchodzą w życie 30 czerwca

Szkocja znosi zakaz podróżowania do części północno-zachodniej Anglii

W dniu dzisiejszym, 30 czerwca 2021 roku, Szkocja znosi zakaz podroży do Manchesteru. Nadal w mocy pozostaną restrykcje związane z podróżowaniem do dystryktu Blackburn with Darwen (hrabstwo Lancashire). Wyniki ich rewizji przedstawione zostaną w przyszłym tygodniu.

"Będziemy usuwać ograniczenia podróży, które obecnie obowiązują w odniesieniu do podróży między Szkocją a Manchesterem, Boltonem i Salford" - zadeklarował szkocki minister zdrowia, Humza Yousaf. "Ograniczenia te zostają usunięte w związku ze zmianą sytuacji epidemiologicznej na tych terenach. Przepisy zmieniające zapisy obecne w Health Protection Regulations 2020 zostaną wprowadzone dzisiaj i wejdą w życie 30 czerwca 2021. Nikt nie chce, aby ograniczenia w zakresie podróżowania obowiązywały dłużej, niż jest to absolutnie konieczne" - dodawał.

"Ustanowienie ograniczeń w podróżowaniu między Szkocją a częściami północno-zachodniej Anglii podjęto dopiero po niezwykle dokładnym rozważeniu sytuacji i analizie danych. Naszym celem pozostaje zapobieganie rozprzestrzenianiu się wariantów [koronawirusa] budzących poważne obawy. Ostatecznie postanowiliśmy ułatwić organizację podróży między Szkocją a Manchesterem, miastami Salford i Bolton. Jednak sytuacja dotycząca Blackburn i Darwen będzie nadal ściśle monitorowana. Wyniki ponownej analizy przedstawimy za tydzień" - podsumowywał Humza Yousaf.

Przypomnijmy, w dnu 21 czerwca Nicola Sturgeon podjęła decyzję o "izolacji" Szkocji od angielskich miast znajdujących się w trudnej sytuacji epidemiologicznej. Ruch pierwszej minister spotkała się z ostrą krytyką ze strony Andy`ego Burnhama, burmistrza Manchesteru, który obok miast Bolton i Salford, został objęty tymi ograniczeniami. Jego zdaniem środki wprowadzone przez szkocki rząd były "nieproporcjonalne" do potencjalnego zagrożenia ze strony odmiany Delta. Zdaniem Sturgeon ostry atak Burnhama miał pobudki czysto polityczne i miał po prostu zwiększyć jego notowania w Partii Pracy.

Decyzja w sprawie dotycząca Blackburn i Darwen zostanie podjęta po dalszych analizach

"Miałem poważne obawy dotyczące tego zakazu i sposobu, w jaki został on wprowadzony" - komentował burmistrz Manchesteru decyzję o zniesieniu restrykcji. "Jestem wdzięczny pierwszej minister i rządowi Szkocji za wysłuchanie [mnie] i za ogłoszenie dziś decyzji w tej sprawie" - dodawał.