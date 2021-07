Szkocja znosi kwarantannę dla podróżnych z amber list - w tym dla Polaków - którzy są w pełni zaszczepieni. Jakie inne zmiany nastąpią 19 lipca?

w spotkaniach towarzyskich wewnątrz pomieszczeń będzie mogło uczestniczyć do ośmiu osób z czterech gospodarstw domowych

w spotkaniach towarzyskich wewnątrz pomieszczeń będzie mogło uczestniczyć do ośmiu osób z czterech gospodarstw domowych

w zadaszonych miejscach na zewnątrz w spotkaniach będzie mogło brać udział do dziesięciu osób z czterech gospodarstw domowych

w zadaszonych miejscach na zewnątrz w spotkaniach będzie mogło brać udział do dziesięciu osób z czterech gospodarstw domowych