Życie w UK Szkocja zmienia politykę w sprawie walki o niepodległość

19 października 2023, a więc kilka dni temu, miało mieć miejsce referendum w sprawie niepodległości Szkocji, będące głównym celem rządu Nicoli Sturgeon. IndyRef2 się nie odbyło, pierwsza minister Sturgeon już wcześnie zrezygnowała ze stanowiska, a SNP zmienia podejście w kwestii oderwania się od UK.

W lutym 2023 roku Nicola Sturgeon po ośmiu latach pełnienia urzędu pierwszej minister i kierowania SNP podjęła decyzję o odejściu. Następcą najdłużej urzędująca premier Szkocji został Humza Yousaf. Tym samym na czele partii szkockich nacjonalistów stanął muzułmanin. Nowy lider Scottish National Party od samego początku zapowiadał, że nie zamierza rezygnować z walk o niepodległość. Niemniej, polityka rządzącej partii w tej kwestii ma się zmienić. W jaki sposób konkretnie?

Na konferencji SNP w Aberdeen poparto nowy plan dążenia do niepodległości. Warunkiem koniecznym do spełnienia jest zdobycie ponad połowy mandatów w wyborach do Izby Gmin ze szkockich okręgów. Ma to dać regionalnemu rządowi w Edynburgu mandat do rozmów z władzami w Londynie na temat przeprowadzeniu nowego referendum niepodległościowego.

SNP pod wodzą Humzy Yousafa koryguje kurs

Na czym polega zmiana? Dotychczasowa polityka SNP i premier Sturgeon zakładała, iż zdobycie takiej większości w ramach wyborów parlamentarnych będzie oznaczała wyraz społecznej zgody na kolejne formalne działania w tej kwestii. Można więc napisać, że rządząca partia zrobiła krok w tył i próbuje zdobyć poparcie dla idei niepodległości w inny sposób. Nie deklaruje już twardo, że referendum będzie tylko, że będzie o nim rozmawiać.

Czy SNP uda się w ogóle zdobyć 29 spośród 57 przypadających na Szkocję mandatów w Izbie Gmin? Według sondażów partia kierowana przez Yousafa została dogoniona przez szkocką Partię Pracy i nacjonaliści absolutnie nie mogą być pewnie swego.

Jaki Szkocja ma plan na niepodległość?

– Chcemy referendum, żądamy referendum. Zostaliśmy wybrani na podstawie mandatu do przeprowadzenia referendum – komentował szef szkockiego rządu w rozmowie z Laura Kuenssberg z BBC. – Jeśli dostaniemy ten mandat, to zrobimy to [referendum]. Zrobimy to jutro. Gwarantuję ci, że niepodległość nadejdzie raczej wcześniej niż później – uzupełniał.

