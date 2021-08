Szkocja: Zmiany w przepisach przeciwpożarowych - co trzeba zrobić do 22 lutego 2022 roku?

Co musisz wiedzieć? Sprawdź!

Mamy ważną informację dla wszystkich Polaków mieszkających w Szkocji - jeśli jesteście posiadaczami domu, to dotyczą was istotne zmiany w kwestii przepisów przeciwpożarowych. Wyjaśniamy, o co konkretnie chodzi!

Szkockie władze wprowadziły nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego - do lutego 2022 roku wszyscy właściciele domów są zobowiązani do zainstalowania alarmów przeciwpożarowych połączonych z czujnikami tlenku węgla (potocznie znanemu, jako czad). Jak czytamy na oficjalnych stronach rządowych od lutego przyszłego roku wszyscy właściciele domów będą musieli posiadać powiązane alarmy zgodnie z przepisami uchwalonymi po tragedii Grenfell Tower w 2017 roku. Nowe regulację mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i znaczne ograniczenie ilości ofiar zaczadzeń i pożarów.

Ważne informacje dla właścicieli domów w Szkocji

Przeciętny dom z trzema sypialniami wymaga przynajmniej trzech czujników dymu, jednego alarmu ciepła i jednego czujnika tlenku węgla (w niekórych przypadkach). Poszczególne czujniki dymu mają być zainstalowane w najczęściej używanym pomieszczeniu, po jednym w każdej przestrzeni komunikacyjnej na każdym piętrze oraz w każdej kuchni (wraz z czujnikiem ciepła). Wszystkie te urządzenia powinny być zamontowane na suficie i połączone ze sobą. Dodatkowo, jeśli w danym domu znajduje się urządzenie zasilane np. węglem konieczna jest instalacja czujnika czadu. Nie musi być on połączony z alarmami przeciwpożarowymi. Koszt takiej instalacji szacowany jest na około 220 funtów.

Wszystkie te alarmy mogą być szczelnie zamknięte i zasilane za pomocą baterii lub z sieci elektrycznej. W tym drugim przypadku konieczna będzie jednak interwencja wykwalifikowanego elektryka. W innym przypadku można je zainstalować osobiście.

Rząd wprowadza nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Aby kwalifikować się do otrzymania wsparcia finansowego z programu Care & Repair Scotland trzeba spełniać określone warunki. Trzeba być właścicielem domu, w którym się mieszka i musi być on objęty podatkiem lokalnym A-C. Pomoc przysługuje osobom na emeryturze, osobom niepełnosprawnym lub korzystających z Employment Allowance oraz z Support Allowance. Po pełne informacje na ten temat odsyłamy na strony rządowe.

Właściciele lokali socjalnych również otrzymają pieniądze od rządu. Władze przeznaczyły 15 milionów funtów na ten cel.

Co musisz wiedzieć? Sprawdź!

Jak bardzo niebezpieczny jest czad? Tlenek węgla (CO) to nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków węgla, w którym węgiel występuje na II stopniu utlenienia. Ma silne własności toksyczne. Tlenek węgla powstaje w wyniku niepełnego spalania substancji zawierających w cząsteczkach węgiel m.in. w wyniku spalania substancji organicznych, węgla drzewnego, węgla kamiennego, gazu czy paliw płynnych. Czad jest bezbarwny, bezwonny i lżejszy od powietrza. Najwięcej zatruć stwierdza się w sezonie zimowym.

Po więcej szczegółów w związku z tą sprawą odsyłamy na oficjalne strony rządowe: https://www.gov.scot/news/changes-to-fire-safety-laws/