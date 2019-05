Szkocja: Zapadł wyrok w precedensowej sprawie - 48 Polaków może zostać odesłanych do kraju

Ostateczne rozstrzygnięcie w głośnej sprawie Patryka M. może okazać się precedensowe - wyrok wydany przez sąd w szkockim Edynburgu może sprawić, że ekstradycja 48 przestępców z Polski będzie możliwa.

Jak donosi "The Scotsman" w Szkocji zapadł niezwykle ważny z polskiego punktu widzenia wyrok. W zeszłym tygodniu Edinburgh Sheriff Court zdecydował, że nie nic nie stoi na przeszkodzie ekstradycji 27-letniego Patryka M. do jego ojczyzny. Przypomnijmy, nasz rodak próbował uniknąć sądzenia w Polsce ze względu na wątpliwości dotyczące poziomu praworządności krajowych sądów. Jego adwokat podniósł argument, że w państwie rządzony przez Prawo i Sprawiedliwość nie będzie mógł liczyć na sprawiedliwy proces, do którego ma prawo.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Będzie podwyżka płacy minimalnej? Kanclerz Hammond to "poważnie" rozważa

Ta linia obrony została odrzucona przez sąd w Edynburgu. W uzasadnieniu wyroku podkreślono, że w istocie pojawiły się zastrzeżenia Amnesty International, Komisji Weneckiej czy Komisji Europejskiej odnośnie przeprowadzonych reform w sądownictwie. Jednak w żaden sposób nie mogą one dotyczyć akurat tej sprawy. Zarzuty w sprawie Patryka M. nie mają charakteru politycznego, tylko kryminalny. Twierdzenie, że w Polsce nie może liczyć na sprawiedliwy proces jest całkowicie pozbawione podstaw.

Przypomnijmy, pracujący na pół etatu jako mechanik samochodowy Polak został zatrzymany cztery lata temu na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. W 2011 roku M. został skazany przez polski sąd za włamanie i kradzież. Otrzymał wyrok w zawieszeniu. Po tym jak został przyłapany na jeździe samochodem na podwójnym gazie i to w dodatku bez ważnego prawa jazdy groziło mu odwieszenie kary i pobyt w więzieniu. Polak zdecydował się uciec do Szkocji.

SPRAWDŹ TAKŻE: Katastrofa samolotu w czasie awaryjnego lądowania. Jedna z pasażerek, które przeżyły, nagrała film ze środka maszyny

Jak czytamy na łamach "The Scotsman" być może mamy do czynienia z precedensowym wyrokiem. Na rozpatrzenie w Szkocji czeka 48 podobnych spraw, o czym powiedział sam sędzia Frank Crowe decydując o dalszym losie Patryka M. W tym kontekście jego wyrok może okazać się dla innych przestępców z Polski chcących uniknąć zmierzenia się z krajowym wymiarem sprawiedliwości.