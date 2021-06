﻿Szkocja wstrzymuje się z luzowaniem restrykcji - jakie zmiany wejdą w życie 5 czerwca 2021?

Premier Sturgeon zdecydowała się zwolnić tempo wychodzenia z lockdownu w Szkocji. Nie dojdzie do zniesienia restrykcji zaplanowanego na 7 czerwca. Zamiast tego w części kraju zostaną zniesione ograniczenia, a w niektórych obszarach pozostaną nadal w mocy.

W dniu wczorajszym, we wtorek 1 czerwca 2021 roku, pierwsza minister Nicola Sturgeon ogłosiła spowolnienie łagodzenie restrykcji wynikających z pandemii koronawirusa. Decyzja o spowolnieniu luzowania nie dotyczy jednak całego kraju i będzie zróżnicowana regionalnie. Tym samym Szkocja odchodzi od założonego wcześniej harmonogramu wychodzenia z lockdownu. Zgodnie z nim od przyszłego poniedziałku, 7 czerwca 2021, na niemal całym obszarze Szkocji restrykcje miały zostać obniżone do poziomu 1 w pięciostopniowej skali przyjętej przez lokalne władze. Te zmiany wejdą w życie jedynie lokalnie, na obszarach zlokalizowanych na północy i południu, natomiast w większości szkockich wysp, w tym na Szetlandach, Orkadach i Wyspach Zachodnich poziom zostanie ograniczony do 0.

Szkocja nie robi "kroku wstecz", ale "wciska pauzę"

Trzynaście obszarów w Szkocji o łącznej populacji przekraczającej 2,3 mln osób pozostanie na poziomie drugim. Są to: Edynburg, Dundee, Stirling, Midlothian, East Dunbartonshire, Renfrewshire, East Renfrewshire, Clackmannanshire, North Lanarkshire South Lanarkshire, North Ayrshire, South Ayrshire, East Ayrshire. We wszystkich tych rejonach wskaźniki liczby nowych zachorowań przekraczają 50 przypadków na 100 000 osób. Zmiany te będą obowiązywać od najbliższej soboty, 5 czerwca 2021 roku.

Co z Glasgow? Jako jedyna część kraju region stołeczny do tej pory pozostawał na poziomie trzecim w pięciostopniowej skali, jednak teraz zostanie on obniżony do poziomu 2. Tym samym sześć osób z trzech różnych gospodarstw domowych będzie mogło się wreszcie wspólnie spotkać w zamkniętym pomieszczeniu, puby i restauracje będą mogły sprzedawać alkohol w środku, zniesiony zostanie również zakaz podróżowania między Glasgow a innymi częściami kraju.

Premier Nicola Sturgeon odchodzi od pierwotnego planu luzowania restrykcji w całym kraju

W sumie około trzy miliony mieszkańców Szkocji będzie podlegać restrykcjom poziomu 2. Nowe restrykcje w Glasgow wejdą w życie w tym samym terminie, co w pozostałych 13 obszarach, a więc w zbliżającą się sobotę, 5 czerwca 2021 roku.

Premier Sturgeon tłumacząc przed szkockim parlamentem swoją decyzję zaznaczała, że konieczne jest "niewielkie spowolnienie" tempa łagodzenia restrykcji, ale nie jest to "krok wstecz" tylko "wciśnięcie pauzy". Szefowa rządu ma świadomość, że decyzja ta jest "bardzo rozczarowująca" dla wielu osób. "Musimy przyjąć ostrożniejszą strategię, dzięki której będziemy mieli największą szanse na utrzymanie się na dobrej drodze [do wyjścia z lockdownu]" - mówiła Sturgeon.

Co zmieni się w sobotę 5 czerwca w Szkocji?

"W Szkocji w ostatnim tygodniu dobowa liczba wykrywanych zakażeń waha się między 450 a 650, co jest wyraźnym wzrostem w stosunku do sytuacji sprzed miesiąca, gdy nie przekraczała 200, ale to wciąż poniżej szczytów z pierwszej połowy stycznia, gdy dobowe bilanse sięgały 2000-2500. Ten wzrost nie przekłada się jednak na wyższą liczbę zgonów - w ostatnich dniach bilanse są albo zerowe, albo wynoszą 1-2. Od początku epidemii w Szkocji stwierdzono ponad 236 tys. infekcji, z powodu których zmarło 7669 osób" - jak podaje Polska Agencja Prasowa.