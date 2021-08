Szkocja: Rower dla każdego (potrzebującego) dziecka - czy to się może udać?

Fot: Pxhere

Jak czytamy na łamach serwisu "Scotsman" szkocki rząd podjął się bardzo ambitnego projektu - chce zapewnić wszystkim uczniom, których rodziców na to nie stać, darmowe rowery.

Projekt pilotażowy tego projektu już wystartował. W jego ramach zostanie wydanych 2.5 miliona funtów na 3 tysiące rowerów. W zasadzie trzeba tu mówić nie o jednym, ale o sześciu rożnych programach, które będą realizowane jednocześnie i równolegle. Zapewnienie jednośladów wszystkim dzieciakom w Szkocji było jedną z obietnic wyborczych złożonych przez SNP. Partia Nicoli Sturgeon zobowiązała się do końca swojej kadencji (w przeciągu najbliższych pięciu lat) zrealizować ten cel. Minister transportu Graeme Dey zaznacza, że jest to bardzo pionierski projekt, ponieważ jeszcze nikt nigdzie indziej nie zdecydował się na podobny ruch. Co więcej, władze nie są w stanie stwierdzić ani ile będzie kosztowało "ufundowanie" jednego roweru dziecku, ani jaka jest liczba dzieci, które mogłyby skorzystać z takiego programu.

Ambitny program szkockiego rządu

W ramach programu pilotażowych zostaną przetestowane różne podejścia. Jednym z nich ma być rozdanie 300 rowerów w pięciu szkołach podstawowych i średnich w rejonie Provanmill w północno-wschodnim Glasgow. Pozostałe programy obejmą działania Cycling Scotland, która dostarczy około 20 rowerów do 20 szkół średnich w całym kraju, Barnardos i Forth Environment Link, która zaoferuje kolejne 30 sztuk dzieciom w Forth Valley, Angus Cycle Hub przekaże odnowione rowery nawet dla 1000 dzieci, a Scottish Cycling podejmie działania w tym względzie pod szyldem "Rock Up & Ride" w ośmiu różnych lokalizacjach.

Kluczowym aspektem będzie opracowanie kryteriów kwalifikowalności, a także metod zapobiegania odsprzedawania rowerów, które zostały przekazane przez rząd.

Czy możliwe jest zapewnienie każdemu dziecku roweru?

"Nadal mamy wiele do omówienia. Zastanawiamy się, jak najlepiej ocenić potrzeby, zbudować dostępność dla wszystkich oraz zapewnić odpowiednie modele dostaw, zrównoważone dla społeczności miejskich, wiejskich i wyspiarskich w całej Szkocji" - komentował minister Dey. "Korzyści płynące z zapewnienia większego dostępu do rowerów dla dzieci są oczywiste".

Co więcej, według członka szkockiego rządu posiadanie roweru w młodym wieku pozwala na budowanie umiejętności życiowych, pewności siebie, a także wpływa pozytywnie na zdrowie oraz zrównoważone nawyki podróżowania już od najmłodszych lat.