Szkocja: Pomimo znacznego wzrostu zakażeń, Nicola Sturgeon NIE planuje wprowadzania restrykcji

Pomimo znaczącego wzrostu zakażeń koronawirusem w Szkocji, pierwsza minister Nicola Sturgeon wyklucza przywrócenie restrykcji. W ciągu minionej doby odnotowaną najwyższą od początku pandemii liczbę przypadków wynoszącą 6835.

W dniu wczorajszym na terenie Szkocji oficjalnie odnotowano 6835 zakażeń koronawirusem - tak dużej ilości potwierdzonych przypadków nie było od samego początku pandemii. W dodatku, tendencja wzrostowa w tej kwestii utrzymuje się od kilku dni. We wtorek i w środę były "bite rekordy" w tym względzie (niższe, od obecnego wyniku o odpowiednio 1800 i 2500), z kolei w czwartek liczba zakażeń wyniosła 4925. Z czego bierze się tak gwałtowny wzrost zakażeń? W dużej mierze jest on wiązany z powrotem uczniów do szkół (w Szkocji letnie wakacje, w przeciwieństwie do Anglii i Walii, dobiegły już końca).

Nie będzie powrotu restrykcji w Szkocji

"Ważne jest, aby zwrócić uwagę, że liczba przypadków rośnie teraz w całej Wielkiej Brytanii, ale po okresie wolniejszego wzrostu w Szkocji, w tej chwili jest on tutaj szczególnie ostry. To jest prawdopodobnie, przynajmniej w części, odzwierciedlenie faktu, że nasze szkoły wracają wcześniej, co się łączy ze zwiększoną liczbą interakcji" - komentował pierwsza minister Szkocji.

Czy można oczekiwać, że Holyrood wprowadzi na powrót covidowe restrykcje? Nicola Sturgeon oficjalnie przyznała, że w istocie obecna sytuacja jest powodem do niepokoju, ale nie zamierza wprowadzać lockdownu przerywającego łańcuch transmisji koronawirusa (circuit breaker). Zastrzegła jednak, że "w obliczu pandemii nie powinniśmy niczego wykluczać".

Pomimo znaczącego wzrostu zakażeń Nicola Sturgeon wyklucza wprowadzenie ogranieczeń

Dla zakreślenia odpowiedniego kontekstu dodajmy, iż liczba przypadków w Szkocji drastycznie spadła w lipcu, ale wzrasta od początku sierpnia. Właśnie wtedy, gdy zdecydowano się na zniesienie większości obostrzeń. Obecna sytuacja epidemiologiczna skłania do spekulacji na temat nakładania potencjalnych ograniczeń.

Eksperci ds. zdrowia publicznego wezwali władze do rozszerzenia programu szczepień na młodsze dzieci, ponieważ wariant Delta "atakuje" szkockie szkoły. Zaznaczmy, że w Szkocji 95% osób powyżej 40. roku życia zostało zaszczepionych. W grupie wiekowej 30-39 lat 70% otrzymało obie dawki, 74% osób w wieku 18-29 lat otrzymało pierwszą dawkę, a 46% drugą dawkę. W przypadku 16 i 17-latków, którzy dopiero niedawno zostali zaproszeni na szczepionkę, 44% otrzymało swoje pierwsze szczepienie.