Szkocja: Nie żyje psychopatyczny seryjny morderca - Peter Tobin zmarł odsiadując dożywocie

Fot: Pxhere

Nie żyje seryjny morderca Peter Tobin. W wieku 76 lat umarł podczas odbywania kary dożywotniego pozbawienia wolności w więzieniu w szkockim Edynburgu. Kim był jeden z najsłynniejszych przestępców w historii Wielkiej Brytanii?

W minioną środę, 5 października 2022 roku, seryjny morderca i gwałciciel zachorował. Mężczyzna, który odsiadywał w szkockim więzieniu trzy wyroki dożywocia został przewieziony z HMP Edinburgh do szpitala Royal Infirmary of Edinburgh. Mężczyzna skarżył się na bóle w klatce piersiowej. W trzy dni (8 października 2022 roku) później już nie żył.

Słynny seryjny morderca i przestępca seksualny nie żyje

Urodzony 27 sierpnia 1946 roku w szkockim Johnstone Peter Tobin był seryjnym mordercą i przestępcą seksualnym. W więzieniu wylądował za trzy morderstwa popełnione w latach 1991-2006. Te przestępstwa zostały mu udowodnione, ale sądzi się, iż Tobin był także odpowiedzialny za śmierć innych młodych kobiet i dziewcząt. Za gwałt, rozbój i nieprzyzwoitą napaść na dwie dziewczyny w 1993 roku odsiedział za kratkami 10 lat. W 2004 roku został zwolniony z więzienia, ale w trzy lata później, dopuścił się gwałtu oraz zabójstwa Angeliki Kluk w Glasgow (2006). Następnie, szczątki dwóch nastolatek, które zaginęły w 1991 roku zostały odnaleziono w jego dawnym domu w Margate w hrabstwie Kent. W grudniu 2008 roku Tobin został skazany za zamordowanie Vicky Hamilton w wyniku czego jego minimalny wymiar kary został podwyższony do trzydziestu lat. Natomiast w związku z morderstwem Dinah McNicol w grudniu 2009 roku brytyjski wymiar sprawiedliwości zdecydował się skazać go na dożywocie.

Peter Tobin został uznany za psychopatę i sądzono, że może mieć związek z morderstwami popełnionymi przez Bible Johna w późnych latach sześćdziesiątych minionego wieku. Ostatecznie jednak policja wykluczyła taką możliwość. Niemniej, przebywając już za kratkami, mężczyzna chwalił się, że na swoim „koncie” ma znacznie więcej odebranych żyć. Miał zamordować nawet 45 osób.

Kim był Peter Tobin?

Przyszły seryjny morderca, gwałciciel i psychopata na świat przyszedł w Johnstone (hrabstwo Renfrewshire) 27 sierpnia 1946 roku, jako najmłodszy z ośmiorga rodzeństwa. Miał cztery starsze siostry i trzech starszych braci. Według wszystkich dostępnych informacji był tzw. trudnym dzieckiem. Już w wieku siedmiu lat został wysłany do Approved School. W swojej biografii ma również wstąpienie do francuskiej Legii Cudzoziemskiej, z której zdezerterował. W 1970 roku został skazany na pobyt w więzieniu w Anglii za włamanie i fałszerstwo.

Następnie, Paul Tobin przeniósł się do Brighton w hrabstwie Sussex w Anglii, gdzie w sierpniu 1969 roku poślubił swoją 17-letnią dziewczynę, Margaret Louise Robertson Mountney, urzędniczkę i maszynistkę. Rozstali się po roku, a ona rozwiodła się z nim w 1971. Później, w 1973 Tobin poślubił miejscową pielęgniarkę, 30-letnią Sylvię Jefferies. Para doczekała się dwójki dzieci, syna i córki, która zmarła wkrótce po swoich narodzinach. To małżeństwo również nie przetrwało. W 1976 roku Sylvia zostawiła swojego partnera i wyjechała z synem.

„Był potworem i czuje ulgę, że nie żyje” - komentowała jego była żona

Kolejny związek Tobin stworzył z Cathy Wilson. Pobrali się w 1989 roku, a ich syn urodził się w tym samym roku. W 1990 roku przenieśli się do Bathgate w West Lothian w Szkocji. Wilson opuściła Tobin tego samego roku i wróciła do Portsmouth w Hampshire w Anglii, gdzie dorastała. Wszystkie trzy żony później w podobny sposób opisały Tobina. Mówiły o zakochaniu się w uroczym i dobrze ubranym mężczyźnie. Z czasem jednak zmieniał się on w osobę o skłonnościach sadystycznych.

— Był potworem i czuje ulgę, że nie żyje — komentowała jego trzecia żona, Cathy Wilson, na łamach „Sunday Mirror”. — Wszyscy wiedzą, że były inne ofiary. On mógł zmienić świat tych rodzin, które są w żałobie, ale wciąż nie wiedzą na pewno, co stało się z ich bliskimi — dodawała.

Ile tak naprawdę ludzkich żyć miał na sumieniu?

Co były przyczyną jego śmierci? Nie wiadomo. „Sunday Mail” donosiło wcześniej, że Tobin cierpiał na raka, a ostatnio upadł i złamał biodro. Miał także odmawiać spożywania jedzenia i zażywania leków. Jeszcze we wrześniu w internecie pojawiło się jego zdjęcie „przykutego do szpitalnego łóżka” w szpitalnej koszuli. Wyglądał na poważnie chorego.

Przypomnijmy, w dniu 9 sierpnia 2012 roku Tobin został przewieziony do Edinburgh Royal Infirmary po bólach w klatce piersiowej i podejrzeniu zawału serca. W lutym 2016 został ponownie hospitalizowany, tym razem po podejrzeniu udaru mózgu. Został ponownie zabrany do szpitala 30 marca 2022, gdy zachorował. Spędził wówczas dwa dni poza więzieniem.

Zajrzyj także na naszą stronę główną polishexpress.co.uk

Artykuły polecane przez polishexpress.co.uk:

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!