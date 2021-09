Szkocja nie wycofa testów dla podróżnych – pomimo złagodzenia pozostałych zasad wjazdu zza granicy

Fot. Getty

Szkocja zdecydowała się na uproszczenie zasad dla podróżnych zagranicznych. Testy pozostaną jednak obowiązkowe.

Idąc śladem Anglii, władze Szkocji ogłosiły znaczące uproszczenie systemu sygnalizacji świetlnej, dzielącego kraje na listy green, amber i red oraz określającego zasady dla podróżnych z każdej z list. Uproszczone zasady wejdą w życie w październiku.

Podobnie jak w Anglii, nowy system reguł dla podróżnych zagranicznych w Szkocji będzie dzielił kraje jedynie na dwie kategorie. Listy zielona i bursztynowa zostaną połączone w jedną, a lista czerwona będzie wciąż objęta bardzo surowymi zasadami. Od października z red list w Szkocji zniknie jednak kolejne osiem państw, w tym Turcja i Egipt.

Szkocja nie wycofa testów dla podróżnych

Decydując się na uproszczenie zasad podróży na podobieństwo Anglii, szkoccy ministrowie wyrazili jednak obawy w kwestii radykalnego złagodzenia reguł dotyczących testów w Anglii. Przypomnijmy, że od 4 października w Anglii podróżni w pełni zaszczepieni nie będą już musieli wykonywać testu przed podróżą, a test PCR drugiego dnia zostanie zastąpiony tańszym testem przepływu bocznego. Nie będzie też obowiązku wykonania testu ósmego dnia dla osób w pełni zaszczepionych w Anglii.

Władze Szkocji poinformowały jednak, że w Szkocji testy - zarówno te przed podróżą, jak i testy PCR po przekroczeniu granicy - pozostaną obowiązkowe. Szkocja jak na razie nie wycofa dotychczasowych zasad testowania podróżnych „ze względu na poważne obawy dotyczące wpływu na zdrowie publiczne”. W praktyce oznacza to, że wszyscy podróżni będą nadal musieli wykonać test przed podróżą oraz wykupić i zabukować przynajmniej jeden test PCR (do wykonania drugiego dnia po przyjeździe do Szkocji).