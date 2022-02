Szkocja: Napad na ciężarówkę przewożącą... buty! Skradziono obuwie Nike`a o łączonej wartości 400 tysięcy funtów!

Z ciężarówki zaparkowanej na stacji paliw w szkockim hrabstwie South Lanarkshire skradziono około 4000 par butów marki Nike o łączne wartości sięgające prawie pół miliona funtów!

Jak podaje serwis informacyjny BBC do tej kradzieży doszło w nocy z środy 23 lutego na czwartek 24 lutego, między godzinami 17, a 4:30. Miała ona miejsce przy Abington Services Interchange na trasie M74. Jak w oficjalnym komunikacie podaje Police Scotland pojazd, z którego skradzione tysiące "Najków" oraz dwa inne zaparkowane w pobliżu samochody zostały uszkodzone. W sumie łupem złodziei padły 4 tysiące par butów sportowych wyprodukowanych przez znaną amerykańską markę.

Ich łączna wartość szacowana jest na 400 000 funtów.

Złodzieje okradli ciężarówkę przewożącą... obuwie sportowe

Czy złodziei uda się dopaść? W chwili obecnej trwa analiza nagrań z kamer CCTV. "Proszę każdego, kto ma informacje lub widział coś podejrzanego, o skontaktowanie się z Police Scotland" - komentowała w brytyjskich mediach detektyw Heather Anderson, zajmująca się tą sprawą.

"Bez względu na to, jak wtedy wydawało się to nieistotne, teraz może mieć kluczowe znaczenie dla naszego śledztwa. W szczególności poprosiłbym o zgłaszanie się kierowców z kamerami samochodowymi, którzy byli w tym czasie w okolicy, aby sprawdzili swój materiał filmowy. Możliwe, że mogli nagrać coś, co mogłoby pomóc w naszych bieżących dochodzeniach" - dodawała.

Ich łupem padło kilka tysięc par butów Nike

Każdy, kto ma jakiekolwiek informacje w tej sprawie, jest proszony o telefon do Police Scotland pod numer 101. Wystarczy podając numer incydentu 0308 z 24 lutego podzielić się swoimi informacjami. Można również całkowicie anonimowo skontaktować się ze służbami za pośrednictwem Crimestoppers, dzwoniąc pod numer 0800 555 111.