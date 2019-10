Szkocja jako pierwsza w Wielkiej Brytanii zakaże dawać dzieciom klapsy. Czy Polacy mają się czego obawiać?

Fot. Facebook, Getty

Szkocja ma stać się pierwszym rejonem Wielkiej Brytanii, w którym karanie dzieci klapsami będzie prawnie zabronione. BBC informuje, że szkocki rząd poparł wniosek, zapewniający dzieciom taką samą ochronę przed fizyczną ingerencją innych osób, jaką obecnie mają ludzie dorośli.

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami rodzice i opiekunowie mogli używać „rozsądnej” siły fizycznej do dyscyplinowania dzieci. W praktyce oznaczało to na ogół, że rodzice mogą uderzyć swoje dziecko. Nielegalne było jednak bicie dziecka w głowę, potrząsanie lub stosowanie narzędzi do bicia. Ponadto, wszelkie kary fizyczne w szkołach lub innych placówkach edukacyjnych zostały już wcześniej całkowicie zakazane. Po wejściu nowej ustawy w życie rodzice i opiekunowie będą mogli zostać zgłoszeni do odpowiednich instytucji za stosowanie jakichkolwiek kar fizycznych wobec dzieci.

Zobacz koniecznie: VAN LIFE EUROPE – Brytyjscy vlogerzy opowiadają, dlaczego wrócili do Polski [wideo]

Przeprowadzone dotąd badania opinii publicznej wskazują, że większość mieszkańców Szkocji jest przeciwna zakazowi dawania dzieciom klapsów. Krytycy nowych przepisów twierdzą, że obecne prawo jest wystarczające i że zmiany uderzą w tzw. „dobrych” rodziców.

Rząd Szkocji poparł jednak wniosek dający osobom poniżej 16 roku życia taką samą ochronę przed fizyczną napaścią, jaką mają osoby pełnoletnie. W czwartek wniosek trafił do szkockiego parlamentu, który już wcześniej w przeważającej mierze deklarował poparcie dla projektu.

Pierwszym krajem na świecie, który zakazał dawania dzieciom klapsów była Szwecja, która zabroniła kar cielesnych w 1979 roku. Jak podaje BBC, Szkocja ma być 58. krajem, który pójdzie tą samą drogą.

Czytaj także: Kto ma prawo zarządzać paszportem dziecka niepełnoletniego w przypadku rozwodu lub separacji rodziców?