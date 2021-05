Szkocja chce wydłużenia terminu ubiegania się o SETTLED STATUS. Minister zaapelowała do Home Office o rozważenie nowej daty

Fot. Getty

Szkocja wzywa Home Office do przesunięcia ostatecznego terminu aplikowania o status osoby osiedlonej w UK. Tysiące mieszkańców Szkocji, uprawnionych do settled status, wciąż nie złożyło wniosku.

Aplikacje o settled status można składać do 30 czerwca 2021 roku. Oznacza to, że już tylko miesiąc pozostał na składanie wniosków settled status przez obywateli UE, chcących dalej legalnie mieszkać i pracować w Wielkiej Brytanii. Szkocja alarmuje jednak, że tysiące mieszkańców północnej części UK, którzy kwalifikują się do otrzymania statusu zasiedlenia na Wyspach, wciąż nie złożyło aplikacji.

Problemy z settled status tuż przed upływem terminu

W związku ze zbliżającym się terminem zamknięcia programu EU Settlement Scheme i dużą liczbą obywateli UE, którzy jeszcze nie starali się uregulować swojego po-brexitowego statusu imigracyjnego, szkocka minister ds. Europy zaapelowała do brytyjskiego Home Office o wydłużenie terminu składania wniosków o settled status.

Minister Jenny Gilruth, w cytowanej przez The Guardian wypowiedzi, powiedziała, że tysiące obywateli UE, mieszkających obecnie w Szkocji, wciąż nie starało się o status, co oznacza, że ich prawa są zagrożone i należy dać im więcej czasu. Zwracając się do obywateli UE mieszkających w UK, szkocka minister zapewniała: „Szkocja to wasz dom, jesteście naszą rodziną i chcemy, żebyście zostali tutaj z nami”.

Mimo iż rząd UK deklarował wyrozumiałość w stosunku do osób, które spóźnią się ze złożeniem wniosku o settled status, ministerstwo mieszkalnictwa, gmin i samorządu terytorialnego oświadczyło, że osoby, które nie złożą wniosku w terminie, nie będą się kwalifikować do otrzymania pomocy dla bezdomnych natychmiast po upływie terminu.

Z kolei ministerstwo zdrowia poinformowało, że obywatele UE mieszkający w Wielkiej Brytanii, którzy nie złożą wniosku o settled status w terminie, natychmiast po 30 czerwca zaczną być obciążani kosztami leczenia przez NHS.

Według najnowszych danych, o settled status aplikowało już 5,4 miliona osób, z czego pozytywną decyzję Home Office wydało w przypadku 4,9 miliona wniosków. Organizacje pozarządowe alarmują, że wiele wniosków od miesięcy czeka na rozpatrzenie. Organizacje te krytykują opieszałość ministerstwa spraw wewnętrznych w rozpatrywaniu wniosków i wskazują na istotne zaległości i opóźnienia w wydawaniu decyzji.