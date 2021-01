Szkocja będzie domagać się wielomiliardowego odszkodowania od rządu UK za Brexit

Szkocka Partia Narodowa będzie domagać się od rządu w Londynie wielomiliardowych odszkodowań za Brexit. Politycy SNP określili wyjście z Unii Europejskiej, do którego w ramach UK zostali zmuszeni, jako "akt wandalizmu gospodarczego".

Przywódca frakcji Szkockiej Partii Narodowej w brytyjskiej Izbie Gmin Ian Blackford nazwał Brexit "aktem wandalizmu gospodarczego", który mocno uderzy w jego kraj. W związku z poniesieniem z tego tytułu "niszczycielsko wysokiej ceny", brytyjskie rząd został wezwany do zapłacenia wielomiliardowych odszkodowań. O jaką kwotę chodzi? Tego poseł Blackford nie zdradził, ale według szacunków Mike`a Russella, ministra ds. konstytucyjnych i europejskich, PKB Szkocji w przeciągu najbliższej dekady zmniejszy się o 6 procent. Według szkockiego rządu straty spowodowane przez zmiany na granicy i spadek eksporty sięgną 7 miliardów funtów rocznie, ale rozłożą się na wszystkie kraje wchodzącego w skład Zjednoczonego Królestwa.

"To całkowicie niewybaczalne, że Szkocja jest zmuszona płacić tak niszczycielsko wysoką cenę za zawartą przez torysów Borisa Johnsona radykalną umowę w sprawie brexitu, z rosnącymi kosztami, biurokracją i zakłóceniami. Torysi muszą przeprosić szkockie przedsiębiorstwa i wypłacić Szkocji odszkodowanie za długotrwałe szkody, jakie wyrządzają naszej gospodarce, pozbawiając nas miliardów utraconych obrotów i wzrostu gospodarczego" - komentował Blackford, którego słowa przytacza PAP.

Rozwiązaniem w tej kwestii powinien być "wielomiliardowy pakiet kompensacyjny". Wraz z tym postulatem po raz kolejny podniesiony został temat referendum niepodległościowego.

Szkockie władze zamierzają domagać się od rządu w Londynie pieniędzy za wyjście z UE

"Nie ma wątpliwości, że jedynym sposobem na ochronę interesów Szkocji i naszego miejsca w Europie jest stanie się niepodległym krajem. Mieszkańcy Szkocji mają prawo decydować o swojej przyszłości, chronić swoje interesy i odzyskać pełne korzyści z członkostwa w UE jako niepodległy kraj" - dodawał Ian Blackford z SNP.

Plany na przeprowadzenie kolejnego referendum w tej sprawie już są - SNP chciałoby oddać głos Szkotom już w tym roku, a dokładniej mówić we „wczesnej fazie” nowej kadencji szkockiego parlamentu. Wybory do Holyrood odbędą się już w maju 2021 roku.

Nie wiadomo o jaką kwotę chodzi, ale mówi się o "wielomiliardowym pakiecie kompensacyjnym"

Przypomnijmy, pierwsze referendum niepodległościowe w Szkocji odbyło się w 2014 roku. Za odłączeniem się od struktur UK było wówczas 44,70% głosujących, a za pozostaniem w Zjednoczonym Królestwie opowiedziało się 55,30%. Frekwencja wyniosła 84,59%. Nieco później - już po referendum ws. Brexitu - w 2017 roku szkocki rząd złożył kolejny wniosek na mocy Section 30 do premier Theresy May. Został on jednak odrzucony, a ówczesny rząd uzasadniał taką decyzje sytuacją związaną z Brexitem.

Wszystko wskazuje na to, że teraz postawa rządu brytyjskiego pozostanie taka sama. Premier Boris Johnson postawił sprawę jasno. "Nie, nie chcę jeszcze jednego. Nie widzę żadnego powodu, by wobec takich zapewnień (że to jednorazowe wydarzenie) do tego wracać" - mówił Johnson pytany o wydanie zgody na ewentualny wniosek w sprawie referendum, który zapowiedziała Nicola Sturgeon w telewizji Sky News w programie "Sophy Ridge on Sunday".

