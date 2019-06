Szkoci wiedzą jak cieszyć się deszczem! Arcyzabawne wideo podbija sieć

Fot. YouTube

Początek tygodnia przywitał mieszkańców wielu regionów UK burzami i ulewnymi deszczami. Jednak, jak można zobaczyć na poniższym wideo, silne opady deszczu okazały się niestraszne dla Szkotów, którzy postanowili wykorzystać załamanie pogody do zorganizowania sobie świetnej zabawy.

Mieszkańcy niewielkiego miasteczka Stirling, w centralnej Szkocji, nie poddali się gwałtownemu załamaniu pogody, tylko wykorzystali ten fakt do zorganizowania sobie świetnej zabawy. Jak widać na poniższym wideo, młodzi mężczyźni zrobili sobie wodną zjeżdżalnię w samym centrum miasta. Wody, spływającej z niewielkiego wzniesienia, było tak dużo, że uczestnicy zabawy mogli się poczuć jak w prawdziwym aquaparku.

Zobacz też: Wielka Brytania zalana deszczem! Północna część Anglii i Szkocja zmagają się z podtopieniami i lokalnymi powodziami - ZOBACZ WIDEO

- Nie mieliśmy pojęcia, jak silne były opady deszczu, do czasu, aż wspięliśmy się po schodach na piętro domu i zobaczyliśmy, że cała ulica była zalana. Chwilę później zobaczyliśmy dwóch mężczyzn, którzy zaczęli się zachowywać, jakby byli w parku wodnym i mój chłopak postanowił do nich dołączyć – opowiedziała 21-letnia Szkotka, która sfilmowała całą wodną zabawę. - Kiedy byliśmy już cali przemoczeni, to pomyśleliśmy, że równie dobrze możemy zobaczyć, jak wygląda reszta miasta. I kiedy zobaczyliśmy, że wylot ulicy Kings Street zamienił się w basen, to Harry nie mógł się powstrzymać i zaczął pływać w wodzie stylem grzbietowym – dodała.

Nie przegap: "Wieku brytyjskich posłów na prawicy będzie miało polskie nazwiska" przepowiada brytyjski reporter