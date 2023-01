Szefowie 100 największych spółek w UK przez 3 dni zarobili więcej niż przeciętny pracownik zarabia przez cały rok

Ile zarabiają najbogatsi w stosunki do mediany wynagrodzeń na Wyspie?

Jak kształtują się nierówności finansowe na Wyspach? Niestety, w 2023 roku, po pandemii najbogatsi będą zarabiać jeszcze więcej (i to znacznie!), podczas gdy zwykli pracownicy mają problemy, aby wywalczyć podwyżkę, która będzie rekompensować inflację.

Jak kolosalne są różnice między zarobkami „zwykłych” ludzi a wynagrodzeniem, na jakie mogą liczyć osoby na samym szczycie? Osoby pełniące funkcję CEO (dyrektora generalnego lub prezesa zarządu) w firmach znajdujących się na giełdowym indeksie FTSE 100, który obejmuje sto największych spółek na Wyspie, do czwartkowego popołudnia (dokładnie do godziny 14:00) zarobili więcej pieniędzy, niż przeciętny pracownik na Wyspach zarobi przez cały rok 2023. Jak wynika z analiz przeprowadzonych przez ośrodek High Pay Centre, wynagrodzenie osób kierujących najpotężniejszymi spółkami na Wyspach stało się jeszcze wyższe. Ich zarobki w porównaniu ze styczniem 2022 wzrosły aż o 39%, co oznacza, iż w tym roku potrzebowali dziewięciu godzin pracy mniej, aby zarobić tyle, ile zarabia przeciętny pracownik na Wyspie.





Jak wygląda skala nierówności pod względem zarobków w UK?

Można zatem postawić znak równości między „byciem” CEO spółki z FTSE 100 przez niecałe trzy dni robocze z ciężką pracą zwykłego pracownika przez cały rok. High Pay Centre jako wynagrodzenie przeciętnego zatrudnionego w UK i wynagrodzenie dyrektorów generalnych FTSE 100 wzięło mediany średniego wynagrodzenia obu tych grup (oczywiste jest, że zarobki CEO w poszczególnych spółkach będą zróżnicowane).

Według oficjalnych danych Office for National Statistics dyrektorzy generalni firm z indeksu FTSE 100 zarabiają średnio 3,4 miliona funtów, co daje 103-krotność średniej pensji (która wynosi 33 000 funtów w skali) dla pracowników zatrudnionych na pełnym etacie w Wielkiej Brytanii.

Wynagrodzenia kadry kierowniczej dramatycznie wzrosły po pandemii, podczas gdy zwykli pracownicy z trudem, z wielkim trudem walczą o podwyżki, które byłyby bliskie poziomowi rosnącej inflacji. Jak wspomnieliśmy wyżej, zarobki CEO setki najpotężniejszych firm poszły w górę o 39%, a mediana zarobków wśród pracowników wzrosła jedynie o 6% w analogicznym okresie.

„W obecnie najgorszych warunkach ekonomicznych, [...] trudno uwierzyć, że garstka najlepiej zarabiających wciąż zgarnia tak nadzwyczajne sumy pieniędzy” - komentował tę sytuację Luke Hildyard, dyrektor High Pay Centre. „Gospodarka Wielkiej Brytanii naprawdę nie może sobie pozwolić na to, aby tak duża część bogactwa tworzonego przez wszystkich pracowników była przechwytywana przez tak niewielką liczbę ludzi na szczycie. Aby zaradzić spadającemu standardowi życia większości, potrzebujemy środków na rzecz bardziej równomiernego podziału dochodów”.

Trzy dni pracy CEO są równe rocznym zarobkom zwykłego pracownika

Według badań najlepiej opłacanym dyrektorem generalnym indeksu spółek FTSE 100 był Sébastien de Montessus z firmy Endeavour, która zarządza kopalniami złota na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Burkina Faso i Senegalu. W 2022 roku zapłacono mu w sumie 16,9 miliona funtów, w tym 8 milionów funtów „jednorazowej nagrody”, kiedy firma przeniosła się z Toronto do Londynu. Drugim najlepiej opłacanym CEO okazał się Pascal Soriot z AstraZeneca, z zarobkami na poziomie 13,9 miliona funtów.

Jak wylicza „Guardian”, brytyjscy dyrektorzy poniżej poziomu CEO w spółkach FTSE 100 i szefowie wyższego szczebla kolejnych 250 największych brytyjskich firm musieliby pracować do 11 stycznia, aby ich wynagrodzenie przewyższyło roczne zarobki pracownika w Wielkiej Brytanii. Prawnik zatrudniony w kancelarii wchodzącej w skład Magic Circle (nieformalny termin opisujący pięć najbardziej prestiżowych międzynarodowych firm prawniczych z siedzibą w Londynie) musiałby pracować do dnia 9 stycznia. Z kolei partner w jednej z czterech największych firm księgowych taki kamień milowy osiągnąłby 16 stycznia, a 17 stycznia — czołowy bankier zatrudniony w jednym z pięciu największych brytyjskich banków.

„Potrzebujemy środków na rzecz bardziej równomiernego podziału dochodów”

Każda osoba mieszcząca się w 1% najlepiej zarabiających pełnoetatowych brytyjskich pracowników, zarabiająca co najmniej 145 000 funtów, w skali roku, do 23 marca 2023 zarobi tyle, ile wynosi mediana zarobków w UK.

