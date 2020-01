Szefowa Komisji Europejskiej ostrzegła w Londynie, że wynegocjowanie pełnej umowy handlowej do końca 2020 będzie „w zasadzie niemożliwe”

W środę Ursula von der Leyen przyjechała do Londynu, gdzie wygłosiła dla studentów przemówienie, w którym zaapelowała do młodych Brytyjczyków, aby nie „izolowali się” po Brexicie i zaznaczyła, że nie muszą akceptować nowego „status quo” wynegocjowanego przez Borisa Johnsona.

W czasie swojej pierwszej oficjalnej wizyty w Wielkiej Brytanii w roli szefowej Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosiła przemówienie dla studentów London School of Economics, w którym zaznaczyła, że to oni będą musieli żyć w warunkach wynegocjowanych i zawartych w umowie brexitowej, ale to oni też mogą mieć wpływ na jej zmianę.

Ponadto przewodnicząca KE zasugerowała, że brytyjska młodzież nie jest usatysfakcjonowana z rezultatów negocjacji i nie powinna akceptować „status quo”, a zamiast tego „zmienić rzeczy na takie, jakie powinny być”.

- Brexit nie tylko będzie oznaczał koniec czegoś. Stworzy także nowy etap dla trwałego partnerstwa i przyjaźni. Będzie to partnerstwo dla waszego pokolenia i liczę na was wszystkich, że przekształcicie to w sukces. Możecie wybrać współpracę zamiast izolacji. Możecie kształcić przyszłość swojego kontynentu – powiedziała Ursula von der Leyen.

Ponadto szefowa Komisji Europejskiej ostrzegła, że wynegocjowanie pełnej umowy handlowej zabezpieczającej wszystkie sektory gospodarki do końca 2020 roku będzie „w zasadzie niemożliwe”. Podkreśliła także, że negocjacje te muszą być priorytetowe przy tak krótkim limicie czasowym.

