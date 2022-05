Szef Ryanaira ostrzega podróżnych przed gigantycznymi kolejkami na lotnisku w Manchesterze

Chaos na lotnisku w Manchesterze potrwa jeszcze przez jakiś czas, co niestety źle wpłynie na podróżowanie w te wakacje, zwłaszcza, że coraz więcej osób narzeka na to, że spóźnia się na loty z powodu długich kolejek.

Linie lotnicze ostrzegają podróżnych przed trudnym latem na lotnisku w Manchesterze, gdzie gigantyczne kolejki mają się utrzymać przez kolejne miesiące. Niedobory personelu i kolejki na lotniskach doprowadziły także do sytuacji, w których wiele osób spóźniło się na swoje loty.

Ryanair ostrzega podróżnych

Po tym gdy lotnisko w Manchesterze opublikowało niedawno aktualizację, w której stwierdzono, że jest na „drodze do unormowania sytuacji”, szefowie Ryanaira ostrzegli podróżnych, aby przyjeżdżali na miejsce z odpowiednim wyprzedzeniem, żeby nie spóźnić się na samolot.

Dyrektor naczelny Ryanaira, Michael O’Leary powiedział, że tego lata przedostanie się przez lotniska będzie „wyzwaniem” i że na lotniskach takich jak Heathrow i Manchester Airports są „punkty krytyczne”, w których zwolniono „zbyt wielu ludzi”.

- Mamy nadzieję, że te punkty krytyczne zostaną wyeliminowane do końca czerwca na czas przed szczytowym okresem letnim. Ale nie ma wątpliwości, że przedostanie się przez lotniska tego lata będzie wyzwaniem i zachęcamy wszystkich naszych klientów, aby pojawiali się wcześniej, żeby mieć więcej czasu na przejście przez kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku, szczególnie w Manchesterze – powiedział O’Leary.

Podróżni spóźniają się na loty

W tej chwili pasażerowie są nadal proszeni o przybycie na lotnisko w Manchesterze trzy godziny przed odlotem i przypomina się im, aby zapoznali się z przepisami bezpieczeństwa dotyczącymi bagażu podręcznego, żeby przyspieszyć ten proces. Jednak lotnisko zachęcało również klientów, aby nie przyjeżdżali zbyt wcześnie, ponieważ może to prowadzić do dodatkowych kolejek i pogorszenia sytuacji.

Praca na lotnisku w Manchesterze

Ponad 8000 osób ubiegało się do tej pory o pracę na lotnisku w Manchesterze, a ponad 1000 nowych kandydatów zostało już zatrudnionych. Pracownicy otrzymują również dodatkowe wynagrodzenie za nadgodziny. Uruchomiono też kampanię „Take Time, Take Care, Take Flight”, aby pomóc pasażerom w sprawnym przejściu przez terminale.

Na lotnisku wciąż są stanowiska, o które można się ubiegać. Mają też odbyć się kolejne rekrutacje, w tym dzień otwarty w Airport Academy na miejscu, 17 maja.